Lex Czarnek 3.0 nie wróci do Sejmu

Ostatnie wypowiedzi marszałka Sejmu potwierdziły los kontrowersyjnej ustawy "Chrońmy dzieci", promowanej przez ministra edukacji Przemysława Czarnka. Jak potwierdził marszałek Hołownia, dokument nie będzie ponownie rozpatrywany przez Sejm.

Skąd wątpliwości odnośnie dalszych losów dokumentu? Lex Czarnek 3.0 został zgłoszony jako projekt obywatelski i uchwalony przez Sejm w sierpniu. Ustawa przeszła do Senatu, który czekał z rozpatrzeniem dokumentu do 7 września – odrzucając Lex Czarnek 3.0 w całości. Senackiego weta do ustawy nie zdążył rozpatrzyć Sejm. Pojawiły się wątpliwości, ponieważ projekty obywatelskie nie podlegają zasadzie dyskontynuacji.

Marszałek Hołownia wyjaśnił jednak, że w tym, konkretnym przypadku ustawa nie może być ponownie rozpatrywana: "Mamy jasne analizy w tej sprawie. Jeżeli coś zostało uchwalone przez Sejm, a potem przeszło przez Senat, to nie jest już projektem, a więc się dyskontynuuje. Jest ustawą, która po prostu została przez izbę uchwalona. Takich projektów nie będziemy więc rozpatrywać."

Co zawierała ustawa Lex Czarnek 3.0?

Ustawa "Chrońmy dzieci" przypominała dwa, poprzednie projekty o podobnej tematyce, które zostały zawetowane przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Pierwszy projekt odrzucono na początku 2022 roku, drugi w grudniu 2022. Głównym postulatem najnowszej wersji dokumentu było ograniczenie działalności organizacji pozarządowych. Zgodnie z założeniami projektu, każda organizacja (lub stowarzyszenie), która chciałaby współpracować ze szkołą, musiałaby przedstawić dyrekcji dokładny raport ze swojej działalności. Informacje trafiałyby również do kuratorium. Powstanie projektu motywowano ochroną uczniów przed organizacjami, które – zdaniem twórców dokumentu – miałyby promować treści mające na celu cyt. "seksualizację dzieci".

Lex Czarnek 3.0 spotkał się z głośną krytyką polityków opozycji i wielu organizacji pozarządowych. Obywatelski protest w sprawie rozpatrywania projektu podpisało we wrześniu tego roku 27 organizacji – w tym m.in. Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Nie Będziesz Szła Sama, Res Publika, Rodzice Mają Głos, Szkoła z Klasą oraz Inicjatywa Dealerzy Wiedzy. Stowarzyszenia podkreśliły, że jakakolwiek współpraca organizacji ze szkołami wymaga każdorazowej zgody dyrektora szkoły oraz rady rodziców.

Na czym polega zasada dyskontynuacji?

Gdy Sejm kończy kadencję, przerwaniu ulegają również procesy prac nad ustawami. Wyjątkiem są projekty obywatelskie, regulowane m.in. przez Ustawę z dn. 24 czerwca 1999 o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Jeżeli prace nad projektem nie zostały ukończone w trakcie kadencji Sejmu, nowy Sejm może rozpatrzyć projekt ponownie – bez konieczności ponownego zgłaszania dokumentu. W ten sposób ponownie pod obrady trafił już m.in. obywatelski projekt dotyczący finansowania in vitro. Zapowiedziano również przywrócenie obywatelskiego projektu ZNP o podniesieniu płac nauczycielskich.