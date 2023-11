Po wyborach odżywa dyskusja o nowych rozwiązaniach dla edukacji. Proponowane przez partie rozwiązania różniły się merytorycznie, ale w większości programów powtórzono obietnicę darmowych posiłków – przynajmniej dla uczniów szkół podstawowych. Na ten moment trudno przewidzieć, jakie rozwiązanie zostanie finalnie przyjęte. Obecnie trwający program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 skończy się wraz z upływem roku. Głównym kryterium przyznawania darmowych posiłków w szkołach pozostają obecnie finanse danej rodziny.

Reklama

Rodziny UE biednieją?

Tematowi posiłków szkolnych – w kontekście szkół Unii Europejskiej – przygląda się m.in. euronews.com. Redaktorzy portalu zestawili kraje UE pod kątem finansowania posiłków dla uczniów. Za punkt wyjścia przyjęto m.in. niepokojące statystyki, dotyczące rosnącej inflacji i obniżającego się średniego dochodu gospodarstw domowych.

Reklama

Według przykładowych danych dla UK, w roku szkolnym 2022/2023 posiłki otrzymywało łącznie ok. 2,16 miliona uczniów. W tym roku szacuje się, że posiłki w szkole otrzyma ok. 300 tys. uczniów w samych szkołach podstawowych. Wielka Brytania przyznaje prawo do dofinansowania wyżywienia ucznia w zależności od sytuacji finansowej rodziny (kryterium dochodu poniżej 7,400 euro).

Reklama

Kraje UE a dofinansowanie posiłków dla uczniów

Obecnie kraje UE stosują trzy różne rozwiązania dopasowane do ogólnego stanu finansowego rodzin i zapotrzebowania na dodatkową pomoc. Z darmowych lub dofinansowanych posiłków w szkołach zupełnie zrezygnowały władze Holandii i Danii.

Które kraje UE dają uczniom posiłki za darmo?

Na czele zestawienia znalazły się: Finlandia, Szwecja i Estonia. Szkoły w tych krajach zapewniają wszystkim uczniom dostęp do darmowego posiłku. Jeden darmowy posiłek dziennie dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych zapewnia Litwa i Łotwa. Od 2020 roku na darmowy posiłek mogą również liczyć uczniowie litewskich przedszkoli.

10 państw UE dofinansowuje posiłki w szkołach

Rozwiązanie najczęściej występujące to tzw. wsparcie celowe, targetowane. Mowa o dofinansowaniu konkretnych szkół lub uczniów z rodzin o niskich dochodach. Jak poszczególne państwa UE wspierają dofinansowanie żywienia uczniów?

Cypr – uczniowie szkół podstawowych z rodzin o niskich dochodach, dzieci azylantów i migrantów.

– uczniowie szkół podstawowych z rodzin o niskich dochodach, dzieci azylantów i migrantów. Czechy – dzieci w wieku 3-15 lat z rodzin o minimalnym dochodzie.

– dzieci w wieku 3-15 lat z rodzin o minimalnym dochodzie. Hiszpania – dofinansowanie zależne od rejonu kraju. Kryterium dochodowe. Wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnościami, dla ofiar terroryzmu i dzieci z rodzin zastępczych.

– dofinansowanie zależne od rejonu kraju. Kryterium dochodowe. Wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnościami, dla ofiar terroryzmu i dzieci z rodzin zastępczych. Luxemburg – dzieci z rodzin o minimalnych dochodach i z rodzin „wykluczonych społecznie”.

– dzieci z rodzin o minimalnych dochodach i z rodzin „wykluczonych społecznie”. Malta – rodziny o niskich dochodach. Kryterium długotrwałej choroby (fizycznej lub psychicznej) członka rodziny ucznia. Uczniowie objęci ochroną przed przemocą domową, azylanci i migranci.

– rodziny o niskich dochodach. Kryterium długotrwałej choroby (fizycznej lub psychicznej) członka rodziny ucznia. Uczniowie objęci ochroną przed przemocą domową, azylanci i migranci. Niemcy – dofinansowane szkół całodziennych. Posiłek m.in. w ramach benefitów dla uczniów z gospodarstw o niskich dochodach, przyjmujących pomoc społeczną oraz azylantów.

– dofinansowane szkół całodziennych. Posiłek m.in. w ramach benefitów dla uczniów z gospodarstw o niskich dochodach, przyjmujących pomoc społeczną oraz azylantów. Portugalia – uczniowie z rodzin o niskich dochodach lub z niepełnosprawnościami.

– uczniowie z rodzin o niskich dochodach lub z niepełnosprawnościami. Słowacja – dzieci z rodzin o min. dochodach (tylko szkoły podstawowe i ostatnia klasa przedszkola).

– dzieci z rodzin o min. dochodach (tylko szkoły podstawowe i ostatnia klasa przedszkola). Słowenia – kryterium niskiego dochodu.

– kryterium niskiego dochodu. Węgry – dzieci ze szkół podstawowych objęte opieką zastępczą i otrzymujące regularne wsparcie finansowe państwa.

– dzieci ze szkół podstawowych objęte opieką zastępczą i otrzymujące regularne wsparcie finansowe państwa. Wielka Brytania – kryterium dochodowe.

Które kraje UE finansują szkoły regionalnie?

Regionalne dofinansowanie żywienia uczniów w wybranych szkołach (programy rządowe) wybrały m.in.: Austria, Belgia, Bułgaria, Grecja, Francja, Chorwacja, Irlandia, Włochy i Rumunia. Jak podaje euronews.com, we Francji ok. 50 gmin zdecydowało się na zapewnienie w pełni darmowych posiłków uczniom. Niektóre regiony przyjęły opcję minimalnych opłat za dofinansowane posiłki – w granicach 1 euro.