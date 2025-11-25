Komisje senackie za przyjęciem ustawy bez zmian

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie pozytywnie ocenili przyjętą przez Sejm nowelizację Karty Nauczyciela.

Nie zgłoszono żadnych poprawek, a senator Kazimierz Wiatr zaproponował przyjęcie jej w niezmienionym kształcie. Funkcję senatora-sprawozdawcy powierzono Stanisławowi Pawlakowi. Teraz ustawa trafi pod obrady plenarne Senatu.

Od kiedy nowe przepisy? Także z wyrównaniem wstecznym

Nowelizacja ma obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., jednak dzięki poprawce wprowadzonej przez sejmową komisję edukacji nauczyciele otrzymają wyrównania za okres między 1 września a 31 grudnia 2025 r.

Wypłaty mają trafić do pedagogów najpóźniej do 6 czerwca 2026 r.

Resort edukacji: nadgodzin jest ponad 2,2 miliona tygodniowo

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura przypomniał, że w skali kraju realizowanych jest około 2,2 mln godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Jak podkreślił, celem ustawy jest zagwarantowanie, że jeśli nauczyciel nie mógł przeprowadzić zajęć z powodów niezależnych od siebie, nadal otrzyma za nie wynagrodzenie. Zapewniono też, że koszty tej zmiany zostały ujęte w planach finansowych oświaty.

Godziny ponadwymiarowe, czyli lekcje realizowane ponad obowiązkowe pensum, znalazły się w centrum uwagi po wejściu w życie tzw. dużej nowelizacji Karty Nauczyciela na rok szkolny 2025/2026.

Zmiany doprecyzowały zasady naliczania i wypłacania wynagrodzeń za nadgodziny oraz za zastępstwa doraźne. Wskazano też sytuacje, w których prawo do zapłaty za przydzielone, lecz niezrealizowane godziny nauczyciel zachowuje lub traci.

Nauczyciele alarmowali o problemach. Wycieczki odwoływane z obawy o wynagrodzenie

Po wejściu w życie poprzedniej nowelizacji związki zawodowe sygnalizowały liczne problemy. ZNP informował, że w wielu szkołach nauczyciele, mimo gotowości do pracy zgodnie z planem, nie otrzymywali wynagrodzenia za nadgodziny, jeśli zajęcia nie mogły się odbyć — np. dlatego, że klasa była na wycieczce. W efekcie w części placówek zaczęto nawet ograniczać wyjścia klasowe, aby nie narażać się na utratę części pensji.

Interwencja rządu i szybka ścieżka legislacyjna

W związku z narastającymi sygnałami ze szkół Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował jesienią o pilną korektę przepisów.

Projekt naprawczy został złożony przez posłów Koalicji Obywatelskiej jako efekt interwencji premiera. Nowelizacja ma przywrócić poczucie bezpieczeństwa finansowego nauczycieli i uporządkować system rozliczania godzin ponadwymiarowych.