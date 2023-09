– To kolejny etap w unowocześnianiu szkół – mówił minister edukacji w czasie konferencji prasowej. Wspólnie z przedstawicielami Microsoftu ogłosił w poniedziałek, że – począwszy od IV klasy szkoły podstawowej – wszyscy uczniowie otrzymają bezpłatny dostęp do gry Minecraft. A właściwie do jej edukacyjnej edycji. Użytkownicy będą się do niej logowali przez państwową zintegrowaną platformę edukacyjną.

Przedstawiciele resortu i firmy przekonują, że gra pozwoli uczniom rozwijać kreatywność, krytyczne myślenie, umiejętności komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów. Czy tak się stanie?

– Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, a tym razem szczegółem jest środek kampanii wyborczej – mówi Michał Bobrowski z Polish Gamers Observatory.

