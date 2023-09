Do końca roku ponad 390 tys. czwartoklasistów ma otrzymać komputer z rządowego programu „Laptop dla ucznia”. Centrum Obsługi Administracji Rządowej, które na zlecenie resortu cyfryzacji odpowiada za przetarg na komputery, rozstrzygnęło go dotąd w 50 z 73 regionów, na które dla ułatwienia podzielono kraj. Reszta wykonawców ma być znana do połowy września.

Reklama

Zadbać samodzielnie

Komputery mają służyć uczniom, formalnie jednak będą własnością rodziców. To oni będą podpisywali umowę ze szkołą. Nie będą mogli przez pięć lat sprzedać urządzenia. Aby utrudnić naruszenia, każdy laptop będzie miał wygrawerowane godło Polski.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRYCZNYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>