W roku szkolnym 2023/2024 na uczniów klasy siódmej czeka sporo zmian. Uczniowie 7. klasy podstawówki będą uczyć się dodatkowo: drugiego języka obcego, chemii oraz fizyki.

W związku z nowymi przedmiotami dojdzie uczniom łącznie 7 godzin zajęć do tygodniowego planu. W 7. klasie szkoły podstawowej na uczniów czekają 32 godziny zajęć w szkole.W przypadku klas dwujęzycznych tych godzin będzie 34.

Oprócz tego w trakcie roku szkolnego pojawić się mogą zajęcia z doradztwa zawodowego. Mogą one jednak nie zostać wprowadzone do planu zajęć, a pojawić się jako zamiennik innych przedmiotów. W roku szkolnym 2023/2024 jest opcja nauki drugiego języka - łaciny. W rezultacie uczniowie będą mieli szansę podejść do matury z języka łacińskiego od roku szkolnego 2026/2027.

Jakie nowe przedmioty w 7. klasie podstawówki w roku szkolnym 2023/2024?

W klasie siódmej szkoły podstawowej pojawią się trzy nowe przedmioty w planie zajęć: język współczesny, chemia oraz fizyka. Dodatkowo zostało wprowadzone 10 godzin zajęć z doradztwa zawodowego rocznie. W związku z tym uczniowie 7. klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/224 będą uczyć się: języka polskiego, matematyki, języka obcego, biologii, historii, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego, informatyki, religii lub etyki (przedmioty nieobowiązkowe), geografii, chemii, fizyki, geografii, biologii oraz doradztwa zawodowego. Oprócz tego będą brali udział w obowiązkowych zajęciach wychowawczych.

Tygodniowy wymiar godzin w 7. klasie podstawówki

W roku szkolnym 2023/2024 tygodniowy wymiar godzin wygląda następująco:

język polski - 5 godzin

matematyka - 4 godziny

język obcy - 3 godziny

biologia - 1 godzina

historia - 2 godzina

muzyka - 1 godzina

plastyka - 1 godzina

WF - 4 godziny

informatyka - 1 godzina

religia (etyka) - 2 godziny (przedmioty nieobowiązkowe)

zajęcia wychowawcze - 1 godzina

geografia - 1 godzina

drugi język obcy nowożytny - 2 godziny

chemia - 2 godziny

fizyka - 2 godziny

geografia - 2 godziny

biologia - 2 godziny

doradztwo zawodowe - 10 godzin w roku.

W kontekście zmian w harmonogramie zajęć zrezygnowano z lekcji techniki, a zwiększono ilość godzin przeznaczonych na następujące zajęcia:

Drugi język obcy współczesny (2 godziny tygodniowo);

Chemia (2 godziny tygodniowo);

Fizyka (2 godziny tygodniowo);

Geografia (teraz 2 godziny zamiast 1);

Zajęcia doradztwa zawodowego (łącznie 10 godzin tygodniowo, obowiązkowe, jednak niepodlegające ocenie i nie zostają uwzględnione na arkuszu ocen ani w świadectwie szkolnym).

Warto także dodać, że zajęcia z wychowania do życia w rodzinie powinny wynosić łącznie 14 godzin lekcyjnych w ciągu całego roku szkolnego. Z tego 5 godzin powinno być przeznaczone tylko dla dziewcząt i 5 godzin tylko dla chłopców.

Ile przedmiotów w siódmej klasie szkoły podstawowej?

W siódmej klasie szkoły podstawowej występuje zwykle od 15 do 18 przedmiotów, w zależności od tego, czy uczeń uczestniczy w lekcjach religii lub etyki. Dodatkowo przedmiot "wychowanie do życia w rodzinie" jest opcjonalny. Niepełnoletni uczeń nie jest zobowiązany do uczestnictwa w tych zajęciach, pod warunkiem że jego rodzice lub opiekunowie prawni złożą dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji.