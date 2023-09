Reklama

Godziny dostępności nauczycieli

Godziny dostępności zostały wprowadzone we wrześniu 2022 roku. Jest to czas, który nauczyciele muszą obowiązkowo przeznaczyć na konsultacje z rodzicami lub uczniami. Przy czym wymiar jednej godziny tygodniowo dotyczy wyłącznie nauczycieli zatrudnionych na pełen etat. W przypadku pedagogów zatrudnionych na 1/2 etatu lub mniej wynosi on minimum jedną taką godzinę w przeciągu dwóch tygodni.

Godziny dostępności nauczycieli – jak to wyglądało dotychczas?

Wytyczne dotyczące godzin dostępnościnauczycieli zapisane były w Karcie Nauczyciela w artykule 42 ustęp 2f. Zgodnie z nim nauczyciel był zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze jednej godziny na tydzień. Natomiast w przypadku pedagoga, który był zatrudniony w wymiarze niższym niż pół etatu, miał on obowiązek zrealizować jedną godzinę w przeciągu 2 tygodni. Ten czas był przeznaczony na konsultacje z uczniami/wychowankami lub ich rodzicami.

Zmiany dotyczące godzin dostępności nauczycieli od roku szkolnego 2023/2024

Od tego roku szkolnego do artykułu 42 Karty Nauczyciela po ustępie 2f dodano ustęp 2g. Wymienia on dwie grupy nauczycieli w kontekście godzin dostępności. Nauczycieli:

prowadzących zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze w wymiarze mniejszym niż 6 godzin tygodniowo

prowadzących zajęcia tylko w formach pozaszkolnych albo też zajęcia w szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych lub szkołach branżowych II stopnia - bez względu na wypracowaną tygodniowo liczbę godzin

W obu tych przypadkach o liczbie godzin dostępności decyduje dyrektor szkoły. Liczba ma być zależna od potrzeb placówki, jednak nie może być ona wyższa od wymiaru godzin ustalonego w ustępie 2f. Zatem w przypadku tych grup pedagogów, jeżeli dyrektor tak zadecyduje, to będą mogli oni realizować godziny dostępności w wymiarze mniejszym niż ten odgórnie przyjęty.