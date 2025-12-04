Po podwyżkach w ubiegłym roku, drugi próg objął 36,17 proc. nauczycieli. W tym roku ten procent może być jeszcze większy. Związkowcy domagają się zwolnień nauczycieli z wyższego podatku. Proponują podwyższenie pierwszego progu dla wszystkich obywateli. Drugim rozwiązaniem jest objęcie pedagogów tak jak np. twórców 50-proc. kosztami uzyskania przychodów.

"Nauczyciele ratują system pracując na 1,5 etatu"

Na samym etacie nauczyciel nie przekracza pierwszego progu. Jednak wciąż mamy duże braki kadrowe i nauczyciele ratują system pracując na 1,5 etatu lub na 2 etaty. Wtedy wkraczają w drugi próg i więcej pracując, mniej zarabiają. To niesprawiedliwe. Trzeba to zmienić i np. zwaloryzować progi – powiedział Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP. Dodała, że "braki kadrowe to nasza oświatowa codzienność, którą dobrze pokazują statystyki - mamy ponad 2 mln godzin ponadwymiarowych tygodniowo w skali całego kraju".

Jak wynika z odpowiedzi resortu edukacji na interpelację Doroty Łobody, posłanki Koalicji Obywatelskiej, co trzeci nauczyciel w 2024 r. przekroczył drugi próg podatkowy, czyli osiągnął dochód powyżej 120 tys. zł brutto. To efekt 30-proc. podwyżek z 2024 roku. Próg powinien zostać zwaloryzowany ponieważ w drugim progu podatkowym znajduje się coraz więcej podatników – w ubiegłym roku było to ok. 2 mln osób – powiedziała w portalu gazeta.pl Małgorzata Samborska, ekspertka podatkowa.

Podwyżki dla nauczycieli

W 2025 r. wynagrodzenia wzrosły o kolejne 5 proc. "Biorąc pod uwagę rozwiązania uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r., po ich wdrożeniu wynagrodzenie nauczycieli początkujących względem stanu z 2023 r. będzie wyższe o 44 proc., a wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych będzie wyższe o 41 proc." – napisał Henryk Kiepura, wiceminister edukacji w odpowiedzi na interpelację.

Jak wynika z danych MEN w 2024 tylu nauczycieli przekroczyło w ubiegłym roku drugi próg podatkowy: