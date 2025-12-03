Posłanka Olga Semeniuk-Patkowska w interpelacji przypomniała o obietnicach MEN. "Obecny rząd obiecywał poprawę jakości nauczania oraz zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela. Tymczasem rok szkolny rozpoczął się w atmosferze chaosu programowego, braku spójnych podręczników oraz niedoboru nauczycieli. Dyrektorzy szkół w całej Polsce alarmują, że nie są w stanie skompletować pełnych kadr pedagogicznych, a rodzice skarżą się na bałagan organizacyjny i niespójność w nauczaniu" - napisała posłanka.

Coraz więcej wakatów w szkołach. Brakuje nauczycieli

Przypomniała stanowisko ZNP, który informowało rosnącej liczbie wakatów w szkołach. Taka sytuacja skutkuje - zdaniem związkowców - przepełnionymi klasami, przemęczeniem nauczycieli i spadkiem jakości edukacji.

Posłanka chce się dowiedzieć od MEN:

Ilu nauczycieli brakuje obecnie w szkołach?

Jakie działania podjęło ministerstwo, aby zapewnić każdemu uczniowi dostęp do nauczyciela prowadzącego?

Ile podręczników wprowadzono w roku szkolnym 2024/2025 bez przeprowadzenia pełnych konsultacji z nauczycielami i środowiskiem akademickim?

Jakie są średnie wyniki egzaminów maturalnych i ósmoklasisty w 2024 roku w porównaniu do lat wcześniejszych?

Jakie rozwiązania wprowadzi rząd, aby zatrzymać odpływ nauczycieli z zawodu i zachęcić młodych absolwentów do pracy w szkołach?

Zdaniem posłanki wyniki egzaminów maturalnych i ósmoklasistów wskazują na wyraźny spadek poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. "Chaos legislacyjny oraz brak realnego dialogu z nauczycielami prowadzą do dalszej destabilizacji systemu edukacji" –uważa Semiuk-Patkowska.

Lubnauer o podwyżkach dla nauczycieli

Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji w odpowiedzi na interpelację, poinformowała, że średnia liczba wolnych stanowisk od początku września (tj. od początku roku szkolnego 2025/2026) wynosi ok. 5 400 (3 500 etatów). Dla porównania w roku szkolnym 2024/2025 średnia liczba wolnych stanowisk w tym okresie wynosiła ok. 6 700 (4 400 etaty).

Odnośnie pytania dotyczącego wprowadzenia rozwiązań mających na celu zatrzymanie odpływu nauczycieli z zawodu oraz zachęcenia młodych absolwentów do pracy w szkołach wiceminister poinformowała, że "rząd podejmuje działania mające na celu poprawę warunków pracy nauczycieli i wzmocnienie prestiżu tego zawodu". Przypomniała, że biorąc pod uwagę rozwiązania zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r., po ich wdrożeniu wynagrodzenie nauczycieli początkujących w stosunku do stanu z 2023 r. będzie wyższe o 44 proc., a wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych będzie wyższe o 41 proc".

Nagrody i przywileje dla nauczycieli

Wiceminister przypomniała także o zmianie dla absolwentów: skróceniu okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony z dwóch do jednego roku szkolnego. Umożliwi to szybsze uzyskanie stabilnego zatrudnienia w szkole.

Dla nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem wprowadzono podwyższono nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy do 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia oraz wprowadzono nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Uregulowano również kwestie ochrony przedemerytalnej, zapewniając bezpieczeństwo zatrudnienia w okresie poprzedzającym emeryturę i zatrzymując cennych specjalistów w systemie. "Trwają dalsze analizy nad innymi oczekiwanymi zmianami warunków pracy nauczycieli, dotyczące m.in. wynagrodzeń nauczycieli. Realizowane i planowane zmiany mają na celu wzmocnienie prestiżu i stabilności zawodu nauczyciela" - napisała wiceminister.