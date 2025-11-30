Elektroniczna legitymacja, zwana mLegitymacją, zostanie wydana każdemu nauczycielowi w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy, po potwierdzeniu tożsamości za pomocą certyfikatu podstawowego. Nauczyciele już zatrudnieni w dniu 30 listopada 2025 r. otrzymają mLegitymację do 15 grudnia 2025 r., o ile w tym czasie nie nastąpi zakończenie ich zatrudnienia.

Elektroniczna legitymacja dla nauczyciela

Zdjęcie do mLegitymacji nauczyciela będzie pobierane z Rejestru Dowodów Osobistych, co ma - jak zaznacza Ministerstwo Edukacji Narodowej - ułatwić i przyspieszyć cały proces. Dane potrzebne do wystawienia mLegitymacji będą przechowywane w systemie informacji oświatowej (SIO). Będą to między innymi:

imię,

nazwisko,

numer PESEL nauczyciela,

numer legitymacji,

daty wydania i unieważnienia.

dane szkoły, takie jak jej nazwa, adres, numer kontaktowy i nazwisko dyrektora.

Legitymacja w formie karty

30 listopada zmienia się też wzór legitymacji służbowej nauczyciela w formie plastikowej karty. Tak jak dotąd będzie miała ona kolor turkusowy. Na awersie karty umieszczony będzie napis w dwóch językach – polskim i angielskim: "Legitymacja służbowa nauczyciela. Teacher Identity Card”, zdjęcie nauczyciela, jego imię (imiona) i nazwisko, data wydania i numer. W prawym górnym rogu karty umieszczone będzie godło Rzeczypospolitej Polskiej i napis "Rzeczpospolita Polska. Republic of Poland". W tle po prawej stronie karty znajdzie się symbol atomu, którego jądro ma kształt Polski, a na środku otwarta książka z lupą.

Zgodnie z nowym wzorem na rewersie karty zamiast określenia "nazwa i adres siedziby pracodawcy" ma być "nazwa i adres siedziby szkoły". Tak jak dotąd ma być pięć miejsc na naklejki holograficzne potwierdzające ważność legitymacji (co roku do 31 sierpnia).

Dodatkowe funkcje legitymacji

Numer legitymacji będzie nanoszony zgodnie z numerem mLegitymacji lub w szczególnych przypadkach. Np. nauczyciele w szkołach działających przy placówkach dyplomatycznych), ustalany przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

W blankiecie legitymacji będzie też można stosować, tak jak dotychczas, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, także elektroniczną warstwę bezstykową. Jak podano w uzasadnieniu do projektu, dzięki zastosowaniu tej warstwy legitymacja może być nie tylko dokumentem potwierdzającym zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, lecz może być szerzej wykorzystywana, ograniczając liczbę kart, jakimi posługują się nauczyciele, np. może stanowić jednocześnie kartę do biblioteki lub na stołówkę szkolną.

Kiedy złożyć wniosek o legitymację?

Nowelizując w tym roku ustawę o aplikacji mObywatel, znowelizowano zapisy ustawy Karta nauczyciela. Zgodnie z nimi co do zasady nauczycielom będzie wydawana z urzędu mLegitymacja. Legitymacja służbowa w postaci karty nie będzie wydawana wszystkim nauczycielom, lecz tylko tym, którzy wystąpią z takim wnioskiem do dyrektora szkoły.

Koszty wydania nowej plastikowej legitymacji będą pokrywali nauczyciele. Wcześniej wydane legitymacje będą ważne do dnia wydania nauczycielowi nowej legitymacji w postaci karty, ale nie dłużej niż do dnia upływu terminu, na który zostały wydane.