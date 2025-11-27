W tym roku prawie pół miliona osób podjęło decyzję o rozpoczęciu studiów w Polsce. To ponad 450 tysięcy nowych studentek i studentów. Jakpodało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tegoroczna rekrutacja potwierdziła ogromne zainteresowanie młodych ludzi edukacją wyższą.

Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie przyjęto 335 368 osób, na studia drugiego stopnia: 115 347 osób. Do uczelni publicznych przyjęto ogółem 309 927 osób, z czego 81 158 na studia drugiego stopnia w tym na studia stacjonarne: 245 431 – z tego 57 663 na studia drugiego stopnia

Do uczelni niepublicznych (w tym na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) przyjęto 140 788 studentów, z tego 34 189 na studia drugiego stopnia. Na studia stacjonarne 39 828 dostało się osób z tego 4 634 na studia drugiego stopnia.

Najpopularniejsze uczelnie publiczne

Wśród uczelni publicznych, które przyciągnęły najwięcej kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie pierwsza piątka najpopularniejszych uczelni przedstawia się następująco:

Uniwersytet Warszawski – przyjął 9898 osób

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 8682

Uniwersytet Wrocławski – 6842

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 6826

Uniwersytet Łódzki – 6699

10 najpopularniejszych kierunków w Polsce

Podano także listę kierunków, gdzie o jedno miejsce walczyło najwięcej kandydatów. Kierunkami o największym zagęszczeniu kandydatów na jedno miejsce były:

Orientalistyka – japonistyka – 22,2 kandydatów na jedno miejsce

Kierunek lekarsko-dentystyczny – 18,0

Business and Management – 17,7

Data Science w biznesie – 16,3

Reżyseria – 16,1

orientalistyka – sinologia: 15,3;

mechanika i projektowanie maszyn: 14,8;

orientalistyka – koreanistyka: 14,3;

filologia orientalna – japonistyka: 13,6;

zarządzanie inżynierskie: 13,6.

Ministerstwo podało także najczęściej wybierane kierunki w Polsce kierunków wg ogólnej liczby zgłoszeń.