W tym roku prawie pół miliona osób podjęło decyzję o rozpoczęciu studiów w Polsce. To ponad 450 tysięcy nowych studentek i studentów. Jakpodało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tegoroczna rekrutacja potwierdziła ogromne zainteresowanie młodych ludzi edukacją wyższą.
Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie przyjęto 335 368 osób, na studia drugiego stopnia: 115 347 osób. Do uczelni publicznych przyjęto ogółem 309 927 osób, z czego 81 158 na studia drugiego stopnia w tym na studia stacjonarne: 245 431 – z tego 57 663 na studia drugiego stopnia
Do uczelni niepublicznych (w tym na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) przyjęto 140 788 studentów, z tego 34 189 na studia drugiego stopnia. Na studia stacjonarne 39 828 dostało się osób z tego 4 634 na studia drugiego stopnia.
Najpopularniejsze uczelnie publiczne
Wśród uczelni publicznych, które przyciągnęły najwięcej kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie pierwsza piątka najpopularniejszych uczelni przedstawia się następująco:
- Uniwersytet Warszawski – przyjął 9898 osób
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 8682
- Uniwersytet Wrocławski – 6842
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 6826
- Uniwersytet Łódzki – 6699
10 najpopularniejszych kierunków w Polsce
Podano także listę kierunków, gdzie o jedno miejsce walczyło najwięcej kandydatów. Kierunkami o największym zagęszczeniu kandydatów na jedno miejsce były:
- Orientalistyka – japonistyka – 22,2 kandydatów na jedno miejsce
- Kierunek lekarsko-dentystyczny – 18,0
- Business and Management – 17,7
- Data Science w biznesie – 16,3
- Reżyseria – 16,1
- orientalistyka – sinologia: 15,3;
- mechanika i projektowanie maszyn: 14,8;
- orientalistyka – koreanistyka: 14,3;
- filologia orientalna – japonistyka: 13,6;
- zarządzanie inżynierskie: 13,6.
Ministerstwo podało także najczęściej wybierane kierunki w Polsce kierunków wg ogólnej liczby zgłoszeń.
- Psychologia – 43 562 zgłoszenia
- Kierunek lekarski (dane bez uwzględnienia uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia) – 30 597 zgłoszeń
- Zarządzanie – 27 368 zgłoszeń
- Prawo – 26 377 zgłoszeń
- Informatyka – 26 248 zgłoszeń
