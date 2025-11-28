Rozporządzenie Ministra Edukacji z 29 października 2025 r. zmienia system oceny pracy nauczycieli. Ocena jest potrzebna głównie do awansu nauczycieli, np. z mianowanego na dyplomowanego. Wiąże się to z podwyżką wynagrodzenia.

Jak poinformowało MEN, do tej pory obowiązywała rozbudowana lista kryteriów, co prowadziło do skomplikowania procedury oraz trudności w jednoznacznej interpretacji wymagań. Teraz system ma być prostszy.

Zmiany w kryteriach oceniania nauczycieli

Po zmianach liczba kryteriów została zmniejszona dzięki wyeliminowaniu kryteriów dodatkowych. Uproszczona została także skala punktacji. Inna zmiana polega na tym, że nauczyciel miał prawo zapoznania się z projektem oceny, ale nie zawsze miał dostęp do opinii wydawanych przez inne podmioty, takie jak rada rodziców czy samorząd uczniowski.

Natomiast po zmianach dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać nauczyciela nie tylko z projektem oceny, ale również z opiniami wydanymi przez uprawnione podmioty. "Celem wprowadzenia nowych zasad jest zapewnienie większej transparentności, sprawiedliwości i jednolitości ocen, a także wzmocnienie roli oceny pracy jako narzędzia wspierającego rozwój zawodowy nauczycieli i podnoszenia jakości edukacji w Polsce" - argumentuje MEN.

Ocena nauczycieli. 28 listopada przełomową datą

W zmianie kryteriów przełomową datą jest 28 listopada. Postępowania rozpoczęte przed tym terminem oznaczają ocenę według dawnych kryteriów, te rozpoczęte po 28 listopada kwalifikują się do oceny według nowych przepisów.

Według Roberta Górniaka, autora profilu "Dealerzy wiedzy", nowy system oceniania jest bardziej korzystny od dwóch przypadkach. Wtedy, dyrektor może mieć zastrzeżenia do pracy merytorycznej i dydaktycznej nauczyciela. Jest ona korzystna także w przypadku, gdy pedagog jest dobry w dodanych kryteriach, czyli wanalizowaniu własnej pracy, realizowaniu innych zajęć, indywidualizacji pracy z uczniem.

"W innych przypadkach nie ma to większego znaczenia. Generalnie trzeba po prostu dobrze robić swoją robotę na co dzień - na rzecz uczniów, na rzecz szkoły i na rzecz swojego rozwoju" - podsumowuje Rober Górniak w profilu "Dealerzy Wiedzy".

Nowa ocena nauczycieli po roku

Nowa ocena uwzględnia m.in. poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć, dbałość o bezpieczeństwo uczniów, współpracę z rodzicami i aktywność w zakresie doskonalenia zawodowego. Oceny pracy dokonuje się nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny. Postępowanie może być wszczęte z inicjatywy dyrektora szkoły, nauczyciela, kuratora oświaty, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców.