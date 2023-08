Reklama

W 6. klasie szkoły podstawowej nie zachodzą żadne zmiany ani w zakresie przedmiotów, ani w ilości godzin lekcyjnych. Jest to jedyny rok na drugim etapie edukacji, w którym uczniowie kontynuują naukę według identycznego planu zajęć i tygodniowego harmonogramu. Przedmioty w 6. klasie szkoły podstawowej nie różnią się od tych z poprzedniej klasy. Godziny lekcyjne w ciągu tygodnia również pozostają takie same.

Jakie nowe przedmioty w 6. klasie podstawówki?

W 6. klasie podstawówki nie ma żadnego nowego przedmiotu. Kontynuowane są te same, które były w piątej klasie. Przy założeniu, że uczestniczy się także w zajęciach dodatkowych z religii lub etyki (łącznie 2 godziny tygodniowo), tygodniowy plan lekcji obejmuje 25 godzin - tyle samo, co w 5. klasie. Rzeczywiste zmiany w programie nauczania uczniowie zaczną doświadczać dopiero w klasie siódmej. Wtedy to pojawią się dwa nowe przedmioty ścisłe - chemia i fizyka.

Warto dodać, że na realizację zajęć z wychowania w rodzinie w publicznych szkołach przeznacza się, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia są realizowane w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i w klasach I–III technikum, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Jakich przedmiotów będzie się uczył szóstoklasista w roku szkolnym 2023/2024?

Przedmioty, których uczniowie będą uczyć się w 6. klasie podstawówki to: język polski, matematyka, język obcy, biologia, historia, muzyka, technika, plastyka, wychowanie fizyczne informatyka, religia/etyka, zajęcia wychowawcze oraz geografia. Warto jednak pamiętać, że religia i etyka to przedmioty nieobowiązkowe.Ponadto w niektórych szkołach liczba języków obcych może być większa. Wówczas zwiększa się tygodniowy wymiar godzin. W VI klasie jest więc 14-15 przedmiotów do nauki. Jednak niektórzy szóstoklasiści będą mieli 14 przedmiotów, a inni np. 15.

Tygodniowy wymiar godzin w 6. klasie podstawówki

Liczba godzin w 6. klasie podstawówki jest dokładnie taka sama jak w 5. klasie. Wynosi 25 godzin. Język polski zajmuje najwięcej, bo tygodniowo jest to aż 5 godzin, matematyka - 4 godziny, język obcy - 3 godziny, biologia - 1 godzina, historia - 2 godziny, muzyka - 1 godzina, technika - 1 godzina, plastyka - 1 godzina, wychowanie fizyczne - 4 godziny, informatyka - 1 godzina, religia/etyka - 2 godziny, zajęcia wychowawcze - 1 godzina, geografia - 1 godzina.