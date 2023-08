Reklama

Testy sprawnościowe w nowym roku szkolnym. Dla kogo i jak będą wyglądać?

Zgodnie z założeniami programu pod hasłem "Sportowe Talenty” testy będą musiały przejść dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Mają się one odbywać raz w roku szkolnym, między marcem, a kwietniem.

Reklama

Co będzie obejmował taki test?

bieg 10 razy po 5 metrów – ma służyć pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,

– ma służyć pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych, beep-test - 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit – ma służyć pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,

wykonywany według protokołu dla testu Eurofit – ma służyć pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu, podpór leżąc przodem na przedramionach , plank (deska) – ma służyć pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,

, plank (deska) – ma służyć pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała, skok w dal z miejsca – ma służyć pomiarowi skoczności i siły.

Wyniki testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z WF-u.

Nauczyciele o testach: "To tylko dodatkowa biurokracja"

Rolą nauczycieli od wychowania fizycznego będzie przeprowadzenie takich testów i wprowadzenie ich wyników do systemu teleinformatycznego.

Jak mówią Dziennikowi Gazecie Prawnej dyrektorzy placówek taka forma zbierania informacji o uczniach jest dyskusyjna.

- Dzieci nie lubią testów z wychowania fizycznego, choć oczywiście i tak je robimy. Wolą jednak gry zespołowe, a nie np. bieg na 60 m. Dlatego obawiam się, że uczniowie mogą masowo nie przystępować do resortowych testów, a nikt ich przecież do tego nie zmusi. Testy mogą też być traktowane po macoszemu przez nauczycieli, którzy uznają, że to tylko dodatkowa biurokracja – mówi Dziennikowi Gazecie Prawnej Jacek Rudnik, nauczyciel WF-u i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach.

Reklama

Jaki jest cel testów sprawnościowych?

Projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki. Podstawą do jego powstania były niepokojące statystyki dotyczące aktywności fizycznej i stanu zdrowia młodzieży. Resort edukacji przytacza m.in. dane dotyczące otyłości i nadwagi.

Jak informuje ministerstwo, według Instytutu Matki i Dziecka, liczba dzieci otyłych wśród ośmiolatków zwiększyła się z 32 proc. w 2018 roku do ponad 35 proc. w 2021 roku, co zwiększa ryzyko różnych chorób w przyszłości.

By wprowadzić projekt w tym roku szkolnym potrzebna jest zmiana podstawy programowej. Aby program zaczął działać po wakacjachrządowerozporządzenie musi zostać opublikowane przed 1 września.