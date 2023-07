Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych to 200. Połowę z nich uczeń ma szansę zdobyć za dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty, a drugą połowę – za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia czy działalność dodatkową (np. wolontariat). W tym tekście wyjaśniamy, jak obliczyć punkty do liceum.

Rekrutacja do liceum i technikum. Punkty za egzamin ósmoklasisty

Rekrutacja do liceum i technikum. Punkty za świadectwo

Rekrutacja do liceum i technikum. Punkty za egzamin ósmoklasisty

Punkty za egzamin ósmoklasisty w rekrutacji do liceum, techników, a także do szkoły branżowej przeliczamy mnożąc wynik procentowy przez podaną niżej wartość:

W przypadku egzaminu z języka polskiego mnożymy razy 0,35 (100 proc. x 0,35 = 35 punktów),

W przypadku egzaminu z matematyki mnożymy razy 0,35 (100 proc. x 0,35 = 35 punktów),

W przypadku egzaminu z języka obcego mnożymy razy 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów). Jeśli uczeń otrzymałby z każdego egzaminu wynik 100 proc., wówczas zyskałby 100 punktów w rekrutacji do liceum. Rekrutacja do liceum i technikum. Punkty za świadectwo Punkty za wyniki na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia są równie ważne. W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów (ustala je konkretna szkoła, do której uczeń zgłasza chęć przyjęcia). W zależności od tego, jaką ocenę się ma na świadectwie, można otrzymać: 18 punktów za 6 (celujący),

17 punktów za 5 (bardzo dobry),

4 punktów za 4 (dobry),

8 punktów za 3 (dostateczny),

2 punkty za 2 (dopuszczający). Rekrutacja do liceum i technikum. Dodatkowe punkty Dodatkowe punkty można dostać także za: świadectwo z paskiem (7 punktów),

udział w szkolnym wolontariacie (3 punkty),

szczególne osiągnięcia, np. zdobycie wysokich wyników w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych czy artystycznych (maksymalnie 18 punktów, jednorazowo od 2 do 10 punktów).