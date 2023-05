Egzamin ósmoklasisty 2023. Dziś ponad 500 tys. ósmoklasistów przystąpiło do egzaminu z języka polskiego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę, ale nie można go nie zdać. Tuż po godzinie 13.00 w tym artykule opublikujemy arkusze egzaminacyjne CKE z polskiego, a zaraz potem - odpowiedzi do nich. Zostańcie z nami!