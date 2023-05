Egzamin ósmoklasisty 2023. W środę odbył się pisemny egzamin z matematyki – druga część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek czeka ich pisemny egzamin z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę, ale nie można go nie zdać. W tym artykule publikujemy arkusze egzaminacyjne CKE z polskiego, a zaraz poniżej - odpowiedzi do nich. Zostańcie z nami!