Egzamin ósmoklasisty 2023: Język angielski

Dzisiejszy egzamin ósmoklasisty 2023 z angielskiego trwał 90 minut. Wszystkie sprawdziany w ramach egzaminu ósmoklasisty 2023 rozpoczynały się o 9 rano. W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 50 do 60 zadań, w tym około 50 zadań ujętych w 8–11 wiązek. Zgodnie z wymogami egzamin ósmoklasisty z angielskiego odbywa się na poziomie A2/A2+.

Egzamin ósmoklasisty 2023 jest obowiązkowy

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę, ale nie można go nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Arkusze CKE i odpowiedzi na dziennik.pl

Po każdym egzaminie ósmoklasisty (z języka polskiego, matematyki i języka obcego) Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje około godziny 13.00 arkusze, które można będzie znaleźć w naszym serwisie. Każdego dnia trwania egzaminu ósmoklasisty 2023 na stronie dziennik.pl pojawią się gotowe ODPOWIEDZI.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Język angielski. ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI

Dziś po godz. 13.00 Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikuje arkusze CKE z języków obcych, w tym z języka angielskiego. Zaraz potem zestaw zadań z egzaminu ósmoklasisty 2023 z angielskiego będziecie mogli znaleźć poniżej.

ARKUSZE CKE Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY: ANGIELSKI>>>

Nagrania>>>

Transkrypcja nagrań>>>

Egzamin ósmoklasisty 2023: ODPOWIEDZI z angielskiego

Zaraz po 13.00 do rozwiązywania arkusza CKE z angielskiego przystąpią nasi eksperci. Tak szybko jak się uda, poniżej pojawią się przygotowane przez nich odpowiedzi do arkusza z egzaminu ósmoklasisty.

