Egzamin ósmoklasisty 2023. Harmonogram

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi w tym roku także ok. 14,4 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy. W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek - 23 maja, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę - 24 maja, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek - 25 maja, będzie egzamin z języka obcego nowożytnego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!

Egzamin ósmoklasisty 2023. Ile trwa egzamin

Dzisiejszy egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co wziąć ze sobą na egzamin?

Uczeń może przynieść ze sobą na egzamin jedynie pióro lub długopis. Ważne jest, aby pisało ono na czarno. W przypadku egzaminu z matematyki dozwolone jest przyniesienie ze sobą także linijki.

Na salę nie można wnieść słownika, kalkulatora czy telefonu komórkowego ale także odtwarzaczy mp3 czy smartwatchy. Złamanie tej zasady może skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu

Egzamin ósmoklasisty 2023. Wyniki

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Swoje wyniki uczniowie poznają 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.