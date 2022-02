Aleksandra Dulkiewicz w TOK FM mówiła o "lex Czarnek".

- W jednej ze szkół od wielu lat organizowany jest sztab szkolny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stoi za nim organizacja pozarządowa. W ten sztab przez wiele tygodni angażują się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Oni zebrali 160 tysięcy złotych. Teraz chciałabym zapytać. Czy po tych zmianach nadal będzie można organizować w szkole ten sztab WOŚP? Czy na to działanie potrzebna będzie zgoda 100 procent rodziców? Bo z doświadczenia dobrze wiemy, że często proste wyjście do kina nigdy nie ma 100 procent zgody opiekunów – podkreślała Dulkiewicz.

Dulkiewicz o polskiej szkole

Moim marzeniem - jako matki ósmoklasistki - jest, żeby moje dziecko i tysiące innych w całej Polsce po wyjściu ze szkoły umiały ocenić, co jest prawdą, a co kłamstwem. Co jest dobre, a co złe. Aby szkoła kształtowała w taki sposób, żeby uczniowie mieli oczy i serca szeroko otwarte na nowy świat – podsumowała Dulkiewicz.