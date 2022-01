Rzymkowski, który był gościem programu "Poranek Siódma9" pytany był o zapowiedziane na poniedziałek spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Spotkanie jest poświęcone uchwalonej przez Sejm 13 stycznia nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, wzmacniającej rolę kuratorów oświaty i zmieniającej zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Reklama

Mamy nadzieję, że pan minister Czarnek w sposób komplementarny i bardzo jasny wytłumaczy wszelkie wątpliwości, które mogły się zrodzić u pana prezydenta. Przede wszystkim liczymy na dobrą szczerą rozmowę, aby wszelkie wątpliwości rozwiać i aby pan prezydent, kiedy na jego biurku znajdzie się już ustawa po etapie parlamentarnym, a przypomnę, że ustawa na razie jest w Senacie i czekamy na pochylenie się drugiej izby parlamentu nad ustawą – odpowiedział Rzymkowski.

Według niego nowelizacja wróci z Senatu do Sejmu albo z poprawkami, albo z uchwałą rekomendującą Sejmowi odrzucenie jej w całości. - Ustawa cały czas jest w parlamencie, ale cieszymy się, że pan prezydent chce na ten temat już na tym etapie rozmawiać – dodał Rzymkowski.

Spotkanie z prezydentem

Reklama

Spotkanie prezydenta z ministrem edukacji i nauki zaplanowane jest na godz. 16.00 w poniedziałek. Udział w nim mają wziąć również przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) i wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, pytany w połowie stycznia o pojawiające się doniesienia medialne, według których Andrzej Duda ma wątpliwości odnośnie zbyt szerokich uprawnień kuratorów mówił, że prezydent przeanalizuje nowelizację Prawa oświatowego jak każdą ustawę, która trafia na jego biuro. Zastrzegał, że parlament nie ukończył jeszcze prac nad nowelą.

Reklama

Zaznaczał, że nowela "będzie jednym z kilku przedmiotów rozmowy" z ministrem Czarnkiem. - Nie widziałbym tu od razu jakiegoś zasadniczego sprzeciwu czy konfliktu. Przeanalizujemy ją bez żadnych uprzedzeń czy wstępnych założeń, taką, jaka trafi do nas z parlamentu – mówił.

Z kolei Czarnek pytany w piątek, czy sądzi, że uda mu się przekonać prezydenta do popisania zmian odpowiedział, że "prezydent ma autonomiczną decyzję w tej sprawie". - Nie zamierzam ingerować w jego uprawnienia konstytucyjne – podkreślał minister.

Nowelizacja ustawy

Według nowelizacji dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Według szefa MEiN nowelizacja "daje transparentność w kwestii tego, co prezentować będą organizacje pozarządowe w szkołach". Według opozycji nowe przepisy spowodują "koniec autonomii szkół i wprowadzą ręczne sterowanie".

Wsparcie pierwszej damy

Tydzień temu o nowelizacji Prawa oświatowego z małżonką prezydenta Agatą Kornhauser-Dudą rozmawiały posłanki KO Kinga Gajewska, Barbara Nowacka, Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer. W spotkaniu uczestniczyła także Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Pierwsza dama wysłuchała argumentów i rekomendacji swoich rozmówczyń, deklarując, że wszystkie uwagi przekaże prezydentowi Andrzejowi Dudzie przed jego spotkaniem z ministrem Przemysławem Czarnkiem – podała wtedy Kancelaria Prezydenta.

Z kolei posłanki KO relacjonowały, że pierwsza dama podzieliła ich obawy co do przepisów noweli, m.in. w sprawie zwalniania dyrektorów szkół bez wypowiedzenia i kompetencji kuratorów, dotyczących wpuszczania organizacji pozarządowych do szkół. Ponadto przekazały, że małżonka prezydenta obiecała, że postara się być na spotkaniu z ministrem Czarnkiem i prezydentem Dudą.