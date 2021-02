Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wypowiadał się w środę rano w TVP Info o programach wsparcia dla uczniów wracających do nauki stacjonarnej. Programy te mają odpowiedzieć na najistotniejsze problemy, które pojawiły się wśród dzieci i młodzieży w czasie nauki zdalnej.

Otyłość

Czarnek przyznał, że z badań wynika, iż "krzywa otyłości wśród dzieci i młodzieży bardzo szybko rośnie". Robimy specjalny program wsparcia dla dzieci i młodzieży, żeby z tą otyłością walczyć - powiedział.

Zaznaczył, że specjaliści z akademii wychowania fizycznego przygotowują sposób na najbardziej efektywne wykorzystanie czterech godzin wuefu. Chodzi o to, żeby dzieci i młodzieży zaaplikowane były takie zajęcia, ćwiczenia i takie gry, które będą najbardziej efektywnie walczyć z otyłością - zaznaczył Czarnek.

Minister zaapelował zarazem do rodziców, żeby nie załatwiali dzieciom zwolnień z wf. Dzisiaj kultura fizyczna i ruch jest na wagę złota - podkreślał. Plaga zwolnień z wf, tylko po to, by dziecko się nie spociło, lub by nie miało gorszej oceny, to jest rzecz, z którą musimy walczyć - dodał.

Psychika, wzrok i niedostatki wiedzy

Ponadto, mówił Czarnek, wraz ze specjalistami przygotowywany jest program wsparcia młodzieży w problemach psychicznych.

Trzeci program, to pilotażowy, a następnie ogólnopolski program badania wzroku, który mógł się pogorszyć u dzieci i młodzieży w związku z pracą przed ekranem komputera.

Minister poinformował, że zespół prof. Roberta Rejdaka z UM w Lublinie przygotował zalecenia, które zostaną przekazane uczniom i nauczycielom, jak korzystać ze sprzętu informatycznego, by jak najmniej obciążać wzrok.

Czwarty program przygotowany przez MEiN to wsparcie w niwelowaniu "niedostatków wiedzy". Wiadomo, że nauka zdalna, choćby najlepsza i poprawiona w stosunku do początków jednak nie zastąpi nauki stacjonarnej. Chcemy wprowadzić dodatkowe godziny z kluczowych przedmiotów, podczas których będzie można nadrabiać ten czas i materiał, który nie został zrealizowany - mówił Czarnek.