W oficjalnym komunikacie dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej w Działdowie poinformowała, że - w oparciu o opinię powiatowego inspektora sanitarnego oraz organu prowadzącego szkołę, tj. starostwa - placówka od 7 do 11 września przechodzi na tryb nauki zdalnej.

Reklama

Dyrektor ZS nr 1 Tomasz Nąć powiedział PAP, że przez ten tydzień cała kadra nauczycielska, czyli 51 osób będzie przebywać na kwarantannie, podobnie jak 95 uczniów z rodzinami.

Są to osoby, które miały kontakt z zakażonym nauczycielem. W poniedziałek był on na zebraniu rady pedagogicznej, we wtorek na rozpoczęciu roku szkolnego ze swoją klasą, a w środę prowadził zajęcia z siedmioma klasami liceum i technikum. Administracja szkoły, która nie miała styczności z tą osobą, pracuje normalnie.

Nauczyciel otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa w piątek wieczorem. Wcześniej był na weselu. A po uzyskaniu informacji, że ktoś z weselników źle się czuje, sam zgłosił się do sanepidu i poprosił o zrobienie wymazu. Od czwartku przebywał na zwolnieniu lekarskim. Zakażenie przechodzi bezobjawowo.

Zdaniem dyrektora, szkoła poradzi sobie ze zdalną nauką w tym tygodniu. Zajęcia w tym trybie były prowadzone na wiosnę, więc nauczycielom narzędzia do nauki zdalnej są znane, uczniom również. Na szczęście te kilka dni pozwoliło uzyskać adresy mailowe dla pierwszoklasistów - mówił.

Działdowski zespół szkół w poniedziałek rano poinformował o sytuacji olsztyńskie kuratorium oświaty. W placówce uczy się w sumie 717 uczniów.

W razie wystąpienia w szkole zakażenia koronawirusem szkoły na wniosek dyrektora, w porozumieniu z organami prowadzącymi i przy pozytywnej opinii inspektora sanitarnego, mogą na czas określony przejść na system mieszany (łączący kształcenie stacjonarne oraz kształcenie na odległość), bądź całkowicie na nauczanie zdalne.