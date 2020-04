Od 200 do nawet 500 tys. – tylu w kraju brakuje komputerów dla uczniów, by mogli bez przeszkód uczyć się online. Oficjalne dane Ministerstwa Cyfryzacji mówią o 13 proc. gospodarstw domowych bez dostępu do komputera z internetem.

Ponad połowa z pytanych przez nas za pośrednictwem Ogólnopolskiego Forum Oświatowego Nauczycieli potwierdza, że ma uczniów, którzy nie mogą odbywać lekcji w systemie e-edukacji. Jak wobec nich realizowany jest dziś obowiązek szkolny? Reklama Materiały do nauki dostarczają sąsiedzi, szkoła wysyła je poczta tradycyjna, rodzic drukuje zadania w pracy – padają odpowiedzi. Są nauczyciele, którzy wzięli na siebie role dostarczyciela, zawieszając wydruki np. na ogrodzeniu domu. Kolejni wysyłają polecenia SMS-em. Ale pedagodzy są zgodni, ze to rozwiązania iluzoryczne. Czy można nagrywać lekcje online? Fala krytyki pod adresem "Szkoły z TVP" paraliżuje innych nauczycieli Zobacz również Ministerstwo Edukacji zdaje się nie zauważać problemu. – Nie mamy sygnałów od kuratorów oświaty o braku realizacji podstawy programowej w jakiejkolwiek szkole – mówi nam Anna Ostrowska, rzeczniczka resortu. I przypomina, ze można np. polecić uczniowi, aby przeczytał fragment tekstu, wypełnił ćwiczenia czy przygotował prace plastyczna. – Polecenie, by coś przeczytać czy pokolorować, trudno nazwać realizowaniem podstawy programowej – ripostuje Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Równocześnie podległe resortowi cyfryzacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa oficjalnie przyznało: "Zamkniecie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe". CZYTAJ WIĘCEJ W eDGP >>> Paulina Nowosielska