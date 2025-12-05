Sprawdź, czy jesteś mistrzem ortografii. Nawet 7/10 to rewelacyjny wynik. Quiz
dzisiaj, 40 minut temu
Wypróbuj swoje umiejętności ortograficzne w bardzo trudnym quizie z wyrazami zapożyczonymi z jednego z ogólnopolskich dyktand. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że niektóre z tych słów mają inną pisownię teraz, a inna będzie obowiązywać po 1 stycznia 2026 r.
