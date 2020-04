Trzaskowski poinformował, że rodzice uczniów, którzy nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania, zgłosili zapotrzebowanie na 17 tys. sztuk komputerów. Natomiast nauczyciele pracujący w domach potrzebowaliby 5 tys. laptopów lub PC-tów. - Miasta nie stać na to – powiedział.

Prezydent stolicy oznajmił, że od rządu dostał na zakup komputerów dla uczniów 100 tys. zł, za co mógłby kupić jedynie kilkadziesiąt tego typu urządzeń. Wyraził przekonanie, że to rząd, a nie samorząd jest odpowiedzialny za organizację zdalnego nauczania. - To jest pełna odpowiedzialność rządu - powiedział.

Zwrócił uwagę, że najtrudniejszą sytuację mają rodziny, w których w wieku szkolnym jest dwoje, lub więcej dzieci. Jako przykład podał swoją rodzinę. Wyjaśnił, że sprzęt komputerowy jest potrzebny dwojgu dzieciom oraz pracującej zdalnie żonie.

W wielu warszawskich szkołach nauczyciele mogą korzystać ze sprzętu będącego w placówkach. Zwykle w każdej z klas jest przynajmniej jeden komputer. - Kiedy tylko zapadła decyzja o zdalnym nauczaniu dyrekcja poinformowała nauczycieli, że ci, którzy nie mają warunków do pracy w domach, mogą przychodzić do szkoły i korzystać ze znajdującego się tam sprzętu – powiedziała PAP nauczycielka jednej ze stołecznych podstawówek.