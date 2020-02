Rektorem uczelni jest gen. Ryszard Parafianowicz, prywatnie mąż wiceprezes Elewarru.

Reklama

"Nasi informatorzy (kilka osób) twierdzą, że kierowca Škody Superb o numerach rejestracyjnych WW 5295E przyjeżdżał po wiceprezes Elewarru, parkując najczęściej pod Instytutem Transportu Drogowego, który mieści się ponad 100 metrów od siedziby spółki przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie. Jak ustaliliśmy, to samochód Akademii Sztuki Wojennej" – opisuje Business Insider Polska.

Rzecznik prasowy Akademii Sztuki Wojennej ppłk Mariusz Młynarczyk podkreśla, że "wszystkie pojazdy będące w dyspozycji Akademii są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa". Dodaje jednak, że "ze względów bezpieczeństwa" nie może podać publicznie danych dotyczących wykorzystywania pojazdów.

Nie odpowiedział też wprost na pytanie, czy Škoda Superb o wspomnianych numerach, rzeczywiście należy do uczelni.

- To skandaliczna prywata pokazująca podejście do państwowego majątku. Oddawanie służbowego samochodu do dyspozycji członków rodziny jest niedopuszczalne. Rektor powinien zostać zdymisjonowany, bo to powrót do najgorszych czasów PRL, gdzie taka prywata była na porządku dziennym – komentuje Tomasz Siemoniak, były minister obrony.

Monika i Ryszard Parafianowiczowie nie odnieśli się do tych informacji.