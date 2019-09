Udział w inauguracyjnej debacie wzięli: szef MEN Dariusz Piontkowski (PiS), Urszula Augustyn (Koalicja Obywatelska), Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska), prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak (Lewica) oraz Artur Dziambor (Konfederacja).

Jeśli to wy będziecie rządzić, jakie podwyżki dostaną nauczyciele w 2020 roku, brzmiało jedno z pytań.

Co najmniej 1000 zł to jest ta odpowiedź, która powinna satysfakcjonować nauczycieli, gdyż od jakiegoś czasu nie otrzymują godziwych wynagrodzeń. Program PSL przewiduje także jednolite finansowanie systemu oświatowego. Postulujemy przede wszystkim, żeby nauczyciele byli urzędnikami państwowymi i byli opłacani przez MEN. Chodzi o to, żeby nie było sytuacji, że bogatsze samorządy mogą sobie pozwolić na wypłacanie wyższych dodatków dla nauczycieli, a tych biedniejszych nie było na to stać - powiedział Piotr Zgorzelski.

Debata RMF FM, DGP i Interii / RMF FM

Jeszcze w kampanii wyborczej podpisaliśmy pakt z nauczycielami. Chcemy wypłacić im 1000-złotowe podwyżki, których domagali się w czasie strajku. Chcemy zaproponować nauczycielom godziwe wynagrodzenie za ich pracę. Te 1000 zł podwyżki będzie oczywiście dla nauczycieli pracujących tylko i wyłącznie na czystym pensum. Wszystko pozostałe to będą dodatkowe pieniądze i na nie w budżecie przygotowaliśmy 10 miliardów zł – podkreślała Urszula Augustyn.

Będziemy kontynuowali te podwyżki, które już się wydarzyły. Przypomnę, że wynagrodzenie nauczycieli wzrosło w ostatnich kilkunastu miesiącach o 21 proc., tylko w roku 2019 o 15 proc., to najwyższa podwyżka jaką nauczyciele kiedykolwiek otrzymali w ciągu jednego roku. To opozycja zatrzymała pensje na jednym poziomie. Przez kilka lat tych dodatkowych wynagrodzeń nie było. W przyszłym roku planujemy przynajmniej 6-procentowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli, tak aby kontynuować podwyżki z ostatnich kilkunastu miesięcy – oświadczył minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Nasz program przewiduje, że minimalna płaca dla nauczycieli wyniesie 3,5 tysiąca zł. Trzeba zapisać te pieniądze w ustawie budżetowej. Mówi się w tej chwili o podwyżkach w wysokości 6 proc., a w ustawie ich nie ma. Nie może być tak, że będą je wypłacały, tak jak jest obecnie, samorządy. Nie chcemy również różnicować dodatków dla nauczycieli – mówiła Małgorzata Niewiadomska-Cudak.

Nikt nie powiedział do tej pory, że podwyżki powinien kontrolować rynek, a ja uważam, że powinno się tu wprowadzić zasady rynkowe. Usłyszałem także, że wszyscy nauczyciele powinni otrzymywać takie same pieniądze, co jest wręcz przerażające, bo oznacza utrzymywanie skostniałej komunistycznej struktury – zaznaczył z kolei Artur Dziambor.

