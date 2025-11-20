Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który ma prowadzić do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Proponowane zmiany dotyczą m.in. art. 35 ust. 3e i 3f i zakładają, że nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe również w sytuacji, gdy niezrealizowanie zajęć wynika z przyczyn od niego niezależnych, przy jednoczesnej gotowości do pracy.

Samorządowcy: Obietnica podwyżki oderwana od realiów

Związek Powiatów Polskich wydał opinię w sprawie projektu. Jednoznacznie go odrzuca, wskazując, że choć intencją ustawodawcy jest odpowiedź na "liczne apele" środowiska pedagogicznego, projekt pomija kluczowe kwestie finansowe i organizacyjne.

Główny zarzut ZPP jest taki, że projekt nie zawiera rzetelnej analizy skutków finansowych dla samorządów, a obietnica wzrostu wynagrodzeń jest oderwana od realiów. "W uzasadnieniu zabrakło kluczowych informacji, takich jak przeciętna liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych w szkołach, uśredniona liczba przypadków niezrealizowania zajęć z przyczyn niezależnych od nauczyciela czy roczne skutki finansowe nowych regulacji dla poszczególnych JST" - wyliczają samorządowcy.

Związek domaga się zmian w projekcie

Związek argumentuje, że samorządy już teraz wydają na wynagrodzenia nauczycieli znacznie więcej, niż nakazują im przepisy. W 2024 roku dopłaciły do systemu aż 4,9 miliarda złotych. Średnie wydatki na utrzymanie gwarantowanych pensji wyniosły od 108 proc. do 111 proc. ustawowych wartości, co oznacza, że system de facto nie jest finansowany przez państwo, lecz przez samorządy. ZPP podkreśla, że ogólna luka w finansowaniu oświaty sięga dziś nawet 50 miliardów złotych.

Związek Powiatów Polskich podkreśla, że projekt zmian w Karcie Nauczyciela wymaga istotnych korekt i uzupełnień. "Brak rzetelnej analizy skutków finansowych, nieprecyzyjne rozwiązania organizacyjne i rozbieżność między deklaracjami projektodawców a realną sytuacją finansową samorządów sprawiają, że – zdaniem ZPP – ustawa w obecnym kształcie nie powinna zostać wdrożona" czytamy w stanowisku związku.