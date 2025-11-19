Podczas sejmowej komisji edukacji i nauki odbyło się pierwsze czytanieposelskiego projektu nowelizacji Karty nauczyciela. Zgodnie z nim, wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało, jeśli nastąpiło z przyczyn niezależnych od nauczyciela, który był gotów je wykonać.

Poprawka umożliwi wyrównanie

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r. W projekcie nie przewidziano wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Poseł Adam Krzemiński (KO) złożył jednak poprawkę, która nadaje projektowanemu przepisowi moc wsteczną, co umożliwia wypłatę wyrównania. "Przepis ten będzie miał zastosowanie do ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przypadające do realizacji począwszy od dnia 1 września 2025 r. Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (...) będzie wypłacane do 6 lutego 2026 r." - czytamy w uzasadnieniu poprawki.

Nowelizacja to "bubel prawny"

Związki zawodowe mają jednak nadal wątpliwości. "Zarówno nowelizacja Karty Nauczyciela 25 lipca 2025 r., jak i poselski projekt nowelizacji KN (druk nr 1945) są nie tylko kolejnym 'bublem prawnym' ale przede wszystkim są skrajnie niekorzystne dla nauczycieli" - napisali przedstawiciele Wolnego Związku Zawodowego "Forum - Oświata" w stanowisku skierowanym 17 listopada do marszałka Sejmu.

Jak zauważył Sławomir Wittkowicz, przewodniczący WZZ, wejście w życie przepisów projektowanej nowelizacji spowoduje ogromne problemy interpretacyjne. Jego zdaniem, w sposób nieuprawniony zrówna się godziny ponadwymiarowe z godzinami doraźnych zastępstw, których rozliczanie nigdy nie stanowiło problemu. Dotknie to nauczycieli specjalistów - bibliotekarzy, wychowawców świetlic, logopedów, pedagogów itd.

Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia za pracę

Chodzi o proponowany w projekcie przepis art. 42 ust. 2cb, by godziny doraźnych zastępstw mogły być realizowane w czasie, w którym zostały zaplanowane do realizacji przez nauczyciela zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących szkoły w danym dniu nauczyciel nie mógłby zrealizować zajęć wynikających z obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub przydzielonych godzin ponadwymiarowych. W takim przypadku nauczyciel realizuje godziny doraźnych zastępstw w ramach wynagrodzenia, jakie przysługuje mu za zaplanowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze.

Jak zauważa związek, nauczyciele, którzy nie zrealizują przydzielonych na dany rok szkolny godzin ponadwymiarowych i w zamian nie zostaną im przydzielone inne zadania (w tym opiekuńczo-wychowawcze) zostaną pozbawieni wynagrodzenia za pracę.

To jest tak, jak się kombinuje, żeby zasady, które dotyczą wszystkich pracowników nie dotyczyły nauczycieli. To jest również omijanie konsekwencji uchwały Sądu Najwyższego z 26 lutego 2025 roku - komentuje Sławomir Wittkowicz, cytowany przez Portal Samorządowy,