Posłowie zajmą się projektem na najbliższym 45 posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano w dniach 18, 19, 20 i 21 listopada. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r, ale bez wyrównania za ten rok. Nauczyciele liczą na to, że złożona zostanie poprawka, która umożliwi wypłatę także za okres od września do końca grudnia.

ZNP zaproponuje poprawkę

Podczas sejmowych prac zaproponujemy, aby było wyrównanie od 1 września 2025 r.– zapowiedział w rozmowie z Głosem Nauczycielskim Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Uważam, że jeśli błąd w sprawie rozliczania godzin ponadwymiarowych leżał po stronie ustawodawcy, to naprawiając go powinien on zadbać o to, żeby po wejściu w życie nowelizacji KN nauczyciele otrzymali wyrównania od września, za okres obowiązywania wadliwych przepisów – mówiła wcześniej Głosowi Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP.

ZNP nie może złożyć bezpośrednio poprawki, ale może ją proponować posłowi, aby zgłosił ją w imieniu związkowców. Poprawki podlegają potem głosowaniu.

Klauzula niepokoi związkowców

Oświatowa "Solidarność" zwraca uwagę na inne pułapki projektu. Zdaniem związkowców zaproponowane w projekcie zapisy "pozornie zachowują zasadę wypłaty wynagrodzenia w przypadku gotowości do pracy, ponieważ zaproponowano w nich klauzulę, że w takim przypadku nauczycielowi można przydzielić inne zajęcia wynikające ze statutu szkoły". "Tak sformułowany przepis zmienia charakter prawa do wynagrodzenia z bezwarunkowego na warunkowe" - uważają związkowcy.

Dlatego postulują wprowadzenie zapisu brzmiącego: "Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje również w przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych godzin zajęć nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do ich realizacji”. Zaznaczają, że jest to implementacja zapisu Kodeksu pracy, zgodnie z którym: "Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeśli był gotów do pracy, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy".

Zmiany w ustawie

Warunkiem zachowania prawa do wynagrodzenia jest pozostawanie nauczyciela w tym czasie w gotowości do realizacji tych zajęć. Zgodnie z projektem ustawy, nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe z następujących powodów: