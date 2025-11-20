Jak poinformował portal TVN24+, jedna z nieruchomości kupionych za pieniądze z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty", potocznie nazywanego willą plus, została wystawiona na sprzedaż za kwotę ponad trzykrotnie wyższą od ceny jej zakupu. Na te informacje zareagowała Barbara Nowacka, szefowa MEN.

"W sprawie próby sprzedaży jednej z czarnkowych 'Willi+' 5 listopada br. złożyłam zawiadomienie do prokuratury. Pierwsze zawiadomienie w sprawie tego beneficjenta zostało złożone już w kwietniu 2024” – napisała Barbara Nowacka na platfomie X. Dodała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi w tej sprawie procedurę zwrotu dotacji.

Przemysław Czarnek komentuje

Program Willa plus to jeden z czterech konkursów grantowych ogłoszonych w 2022 r. przez ówczesnego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Były minister edukacji przypomniał, że zgodnie z programem "nieruchomość z tego programu nie może być sprzedawana ani nawet wynajmowana przez 15 lat". Podkreślił, że w tym czasie, zgodnie z umową, musi być wykorzystywana wyłącznie na cele edukacyjne. "Zatem próba sprzedaży jest nielegalna" – napisał.

"Każda nieruchomość jest jednak, właśnie dlatego, zabezpieczona hipoteką na rzecz Skarbu Państwa, aby w takich przypadkach nadzorujące program ministerstwo mogło działać. Obecne kierownictwo ministerstwa ma pełne możliwości i obowiązek skorzystania z tego zabezpieczenia. Żaden program w Polsce, nawet unijny, nigdy nie był tak zabezpieczony. Wystarczy uruchomić procedury prawa cywilnego" – dodał.

40 mln zł dla organizacji bliskich PiS

Jak pisały media, z programu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" 40 mln zł miało trafić przede wszystkim do organizacji bliskich PiS. Za te pieniądze można było m.in. kupować nieruchomości. Dotacje z willi plus otrzymało ponad 40 organizacji.

Portal TVN24+ podał, że w listopadzie 2025 r. jedna z nieruchomości, kupiona przez Lokalną Organizację Turystyczną "Inte-gra", została wystawiona na sprzedaż za kwotę ponad trzykrotnie wyższą. Niemal stuletni dworek w Jadwisinie (woj. mazowieckie) działa od pewnego czasu jako escape room z cenami od 190 zł do 300 zł. Prezes "Inte-gry" tłumaczy, że wzrost ceny nieruchomości wynika z kosztów poniesionych na jej remont. Śledztwo w sprawie dotacji z programu Willa plus prowadzi prokuratura. Dotyczy możliwego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych przy rozdzielaniu dotacji.