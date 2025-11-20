Zgodnie z nowelizacją Prawa oświatowego, niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki będzie rozumiane jako nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50 proc. dni zajęć w okresie jednego miesiąca albo na co najmniej 25 proc. dni zajęć w okresie całego roku szkolnego. W przypadku przekroczenia progu 25 proc. nieobecności nieusprawiedliwionej będzie miało miejsce nieklasyfikowanie ucznia. W tym przypadku nie będzie można przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

Nauczyciele przyznają, że absencje są problemem, a "rodzice nadmiernie usprawiedliwiają nieobecności". Nie muszą podawać powodu. Dla szkoły to jest większym problemem niż zbyt wysoki limit absencji. Gdyby rodzice zostali zobowiązani do podania przyczyny nieobecności, mniej chętnie zabieraliby dzieci na urlop w trakcie roku szkolnego – powiedziała w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Wyższa obowiązkowa frekwencja

Po uchwaleniu zmian frekwencja na zajęciach w szkołach zostanie podniesiona do 75 proc., podczas gdy dotychczas to było 50 proc.

Reklama

MEN nie rozważa natomiast wprowadzenia opłat za nieobecność dziecka na lekcjach. Nie ma takiej tradycji - zapewniła wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Portalem Samorządowym. Dodała, że na wszystkich rodzicach ciąży odpowiedzialność, żeby ich dziecko realizowało obowiązek szkolny. Przepisy ustalające wyższy próg frekwencji uczniów na zajęciach ma wejść w życie od 1 września 2026 roku.

Reklama

Jak usprawiedliwiać nieobecności w Polsce?

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na lekcjach może być dokonane przez jego rodziców lub opiekunów prawnych, a także przez samego ucznia, jeśli jest pełnoletni. Każda szkoła indywidualnie ustala sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia.

Zapisy muszą się znaleźć w statucie szkoły. Dotyczą one zazwyczaj szczegółowych zasad usprawiedliwiania nieobecności: formy usprawiedliwienia, terminu, w jakim powinno ono zostać dostarczone do szkoły, od momentu nieobecności.