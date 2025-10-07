Rząd tworzy nową funkcję – szkolnego koordynatora cyfrowego – aby zapewnić efektywne wdrażanie technologii. Koordynator będzie wspierał nauczycieli w wykorzystywaniu technologii cyfrowej na lekcjach. Dodatkowo, ma dbać o sprawność sprzętu i oprogramowania, a także planować niezbędne aktualizacje.

Szkolenia MEN

Do 2028 roku MEN przeszkoli 25 tys. osób do pełnienia tej roli. Szkolenia opierają się na standardach kompetencji cyfrowych wypracowanych przez resort i obejmują m.in. zagadnienia związane z ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem w sieci.

Obejmują one umiejętność dostosowania nauczania do potrzeb uczniów, stosowania efektywnej metodyki oraz tworzenia autorskich treści dydaktycznych. Szkolenia poruszają także zagadnienia higieny cyfrowej i cyberprzemocy. Szkolenia stanowią realizację tzw. "kamienia milowego" w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji

Przyjęcie PCTE realizuje cele zawarte w KPO i stanowi kompleksowy dokument strategiczny dla cyfryzacji szkolnictwa. PCTE wyznacza kierunki działań w perspektywie krótkoterminowej (do 2027 r.), średnioterminowej (do 2030 r.) i długoterminowej (do 2035 r.). Dokument diagnozuje i planuje interwencje w 10 istotnych obszarach, w tym:

Zmiana podstawy programowej: Wprowadzanie kompetencji cyfrowych jak interdyscyplinarnych i uwzględnienie ich na wszystkich etapach edukacyjnych.

Wprowadzanie kompetencji cyfrowych jak interdyscyplinarnych i uwzględnienie ich na wszystkich etapach edukacyjnych. Nowe technologie i AI: Wypracowanie rozwiązań, które wprowadzą sztuczną inteligencję (np. modele typu ChatGPT) do placówek edukacyjnych, minimalizując ryzyko i naruszenia etyczne.

Wypracowanie rozwiązań, które wprowadzą sztuczną inteligencję (np. modele typu ChatGPT) do placówek edukacyjnych, minimalizując ryzyko i naruszenia etyczne. Metody kształcenia: Promowanie dydaktyki cyfrowej, aktywizujących metod nauczania (jak metoda projektów) oraz podejść opartych na konstrukcjonizmie.

Zmiany w szkołach i dla nauczycieli

PCTE adresuje braki w systemie edukacji, koncentrując się na kadrze, bezpieczeństwie i infrastrukturze. Państwo będzie stymulować rozwój oferty doskonalenia dla nauczycieli informatyki i innych przedmiotów, aby była aktualna i odpowiadała na potrzeby (np. wpływ technologii na zdrowie psychiczne, cyberkultura). MEN kładzie nacisk na jakość kształcenia na uczelniach.

Organy prowadzące szkoły mają zapewnić nowoczesne wyposażenie pracowni, a także sprzęt służbowy dla nauczycieli. Należy także przewidzieć możliwość wypożyczania sprzętu komputerowego uczniom. Kluczowe staje się dostosowanie systemu do wyzwań cyberbezpieczeństwa. Programy edukacyjne muszą obejmować profilaktykę cyberprzemocy, przeciwdziałanie dezinformacji oraz świadomość zagrożeń związanych z wizerunkiem online.

PCTE postuluje pogłębienie uzupełnienia tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego innymi modelami, zwłaszcza metodą projektów, którą technologia cyfrowa może znacznie uatrakcyjnić.