W odpowiedzi na poselką interpelację wiceszefowa MEN poinformowała m.in., że ministra edukacji "przekazała listy do kuratorów oświaty, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, wskazując na zjawiska wymagające podjęcia natychmiastowych działań profilaktycznych i wychowawczych (patostreaming, sextortion, »szon patrole«), a także do grupy młodych osób – mocno akcentując, że wyśmiewanie, wykluczanie i hejt w sieci to naruszanie godności i prywatności osobistej".

Autorka interpelacji posłanka Katarzyna Osos zwróciła uwagę na negatywne konsekwencje tzw. szon patroli, czyli - jak napisała - "nieformalnych grup nastolatków uważających się za samozwańczych obrońców moralności, na wzór »policji obyczajowej«, którzy »polują« na, ich zdaniem, niewłaściwie ubrane czy nieobyczajnie zachowujące się dziewczynki i młode kobiety, by następnie piętnować je oraz ośmieszać w internecie".

Osos dodała, że umieszczanie w sieci wizerunków i nienawistnych komentarzy powodowało, że niektóre dziewczęta przeżywały silny stres i zgłaszały rodzicom obawy np. przed uczestnictwem w rozpoczęciu roku szkolnego. "Takie oznaki przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy należy jak najszybciej powstrzymać" - zaznaczyła.

Piechna-Więckiewicz zwróciła uwagę, że zgodnie z przepisami każda szkoła obowiązkowo realizuje program wychowawczo-profilaktyczny (uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną). Powinien on, jak dodała, uwzględniać działania skierowane do uczniów - kształtujące zasady współżycia społecznego i tolerancji, w szczególności: poszanowania godności drugiego człowieka, odpowiedzialności za własne decyzje i wybory, zaufania oraz przestrzegania praw ucznia.

Jak zaznaczyła, "sprawa walki z hejtem tzw. nielegalnych grup »szon patroli«", jeżeli wystąpi w środowisku szkolnym, powinna być "eliminowana na bieżąco".

MEN reaguje na "szon patrole". Nowacka: Problem trzeba eliminować natychmiast

Zaznaczyła, że MEN opracowało i zaktualizowało poradnik dla dyrektorów szkół "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów". Wyjaśniła, że jest to zbiór rekomendacji oraz wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły, dotyczących "działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności".

"Poradnik zawiera również zbiór dobrych praktyk, odwołania do szczegółowych rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów, multimediów edukacyjnych" - dodała.

Zaznaczyła, że "widząc potrzebę wzmocnienia działań w zakresie profilaktyki przemocy", ministra edukacji zaprasza do organizacji od 29 września do 3 października 2025 r. inicjatyw: Tydzień o budowaniu relacji – dla przedszkoli, Tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej – dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowych.

Ponadto, jak dodała, MEN we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, NASK - Państwowym Instytutem Badawczym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów edukacyjnych, które zostały rozesłane do wszystkich szkół i placówek, a ministerstwo, w ramach współpracy międzyresortowej, zorganizuje debaty 1 i 3 października 2025 r., podczas których zostaną wypracowane rekomendacje i omówione konieczne zmiany w obszarze edukacji oraz pomysły na wzmocnienie czynników chroniących i plany na działania długoterminowe.