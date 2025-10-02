"Po spotkaniu z ZNP Ministerstwo Edukacji zadeklarowało: korektę przepisów dotyczących sposobu rozliczania zajęć rewalidacyjnych, wydanie komunikatu dotyczącego sposobu rozliczania godzin ponadwymiarowych po nowelizacji Karty (8 października br.), uruchomienie prac grup roboczych zajmujących się oceną pracy i awansem zawodowym nauczycieli oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną" - poinformował związek w mediach społecznościowych.

To było bardzo dobre spotkanie. Cieszymy się z faktu, że rozmawialiśmy o wszystkich najbardziej problematycznych i wzbudzających najwięcej emocji problemach - powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Co z godzinami ponadwymiarowymi?

Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP poinformowała, że związek umówił się z przedstawicielami resortu na bardziej dogłębne zajęcie się sprawami godzin ponadwymiarowych.Złą prace robią firmy szkolące, wynajmowane przez organy prowadzące, które w zły sposób interpretują przepisy. Będziemy to prostować -obiecała Urszula Woźniak.

Chodzi o sytuację nauczycieli, których klasa pojechała m.in. na wycieczkę szkolną, a nauczycielowi nie zostają przydzielone żadne zajęcia w tym dniu. Teraz te godziny są nieodpłatne, po znowelizowaniu Karty nauczyciela. "Pracownicy oświaty w skutek nowelizacji przepisów dotyczących wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej" -alarmowała nauczycielska "Solidarność".

Upomnieli się o podwyżki

Broniarz poinformował także, że podczas spotkania rozmawiano o powiązaniu płac nauczycieli ze średnią w gospodarce. Związek absolutnie nie rezygnuje z prac nad inicjatywą obywatelską.Oczekujemy w tej sprawie ruchu ze strony Sejmu. Oczekujemy zmiany nastawienia ze strony posłów w kontekście wypowiedzi pana premiera Tuska - powiedział szef ZNP.

Przypomniał, że w premier Donald Tusk zapowiedział przyspieszenie prac nad projektem. Chcę pana premiera poinformować, że nic w tej sprawie się nie dzieje, podobnie jak i kwestia świadczeń kompensacyjnych - zaznaczył Broniarz.

Na spotkaniu z kierownictwem MEN ZNP przedstawił także m.in. następujące problemy: