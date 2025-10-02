Uniwersytet Warszawski zaprezentował dane po pierwszej części rekrutacji, do końca lipca. Są to cząstkowe wyniki – pełne będą podane za kilka tygodni. W nowym roku akademickim na studentki i studentów UW czekają łącznie 21 562 miejsca.

Rekordzista zapisał się na 19 kierunków

Na studia na UW wpisało się ponad 32 tys. osób, które dokonały ponad 61 tys. rejestracji (w tym na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie – ponad 52 tys., a na studia drugiego stopnia – niemal 9 tys.). Rekordzista zapisał się na 19 kierunków.

W rekrutacji na rok akademicki 2025/2026 na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich Uniwersytet Warszawski przygotował 15 890 miejsc na studiach stacjonarnych i 5672 miejsca na niestacjonarnych.

Najpopularniejsze kierunki na UW

Najpopularniejszymi kierunkami ze względu na liczbę zapisów okazały się:

prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie (1879 zapisów),

stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszego stopnia (1826 zapisów),

filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, pierwszego stopnia (1616 zapisów),

kierunek lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie (1437 zapisów),

dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia (1102 zapisy),

kryminologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (nowy kierunek, 1028 zapisów).

Najbardziej oblegane kierunki na UW

Uniwersytet Warszawski podał także kierunki z największą liczbą kandydatów na miejsce: