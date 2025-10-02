Znowelizowana Karta Nauczyciela wprowadziła od 1 stycznia 2026 r. nagrodę jubileuszową dla nauczycieli z 45-letnim stażem pracy. Przywilej przysługuje wyłącznie osobom, które wymagany staż osiągną po 31 grudnia 2025 r. Natomiast nauczyciele, którzy już w 2025 r. przepracowali 45 lat i nadal pozostają w czynnej służbie, zostają z tego prawa wykluczeni.

W ten sposób jednak MEN pozbawiło ok. 6 tys. nauczycieli prawa do nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy. Natomiast kolejne 33 tys. osób nie dostanie wyższego świadczenia po 40 latach zatrudnienia" - czytamy w "DGP". Jak podaje gazeta, gdyby podwyższone nagrody zostały wprowadzone od 1 września tego roku w budżecie trzeba byłoby znaleźć ok. 389 mln zł.

Domagają się "równego traktowania"

Na ten problem zwróciła uwagę m.in. grupa posłów w interpelacji do MEN. Poprosili o usunięcie zastrzeżenia ograniczającego przyznanie nagrody jubileuszowej jedynie do nauczycieli osiągających wymagany staż po 31 grudnia 2025 r. "Takie rozwiązanie byłoby wyrazem sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich pracowników oświaty, którzy poświęcili swoje życie zawodowe nauczaniu i wychowaniu kolejnych pokoleń" – czytamy w interpelacji.

"Przepis przewidujący nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w wysokości 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego, ma zastosowanie do nauczycieli, którym okres 40 lat pracy upłynie po dniu 31 grudnia 2025 r., zaś przepis wprowadzający prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego ma zastosowanie do nauczycieli, którym okres 45 lat pracy upłynie po dniu 31 grudnia 2025 r." przypomniał w odpowiedzi na interpelację, wiceminister edukacji Henryk Kiepura.

Prawo nie działa wstecz

MEN stoi na stanowisku, że przepisy prawa nie mogą działać wstecz i tak jest przypadku nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Dlatego nowe świadczenie obejmie wyłącznie tych nauczycieli, którzy wymagany staż osiągną po 31 grudnia 2025 r.

"Zgłaszane w interpelacji wątpliwości dotyczące rzekomego naruszenia zasad sprawiedliwości i równego traktowania pracowników nie znajdują uzasadnienia w świetle obowiązujących standardów stanowienia prawa. Podkreślić należy, że wprowadzenie nowego uprawnienia w postaci nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy stanowi wyraz swobody ustawodawcy w zakresie kształtowania polityki społecznej i wynagrodzeniowej państwa – napisał Henryk Kiepura.

Droga do kolejnych roszczeń

Dodał, że przygotowując propozycję zmian, analizowano skutki finansowe ewentualnego przyznania prawa do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy również nauczycielom, którzy taki staż osiągnęli przed 1 stycznia 2026 r. Jak napisał wiceminister, ze względu na ograniczenia budżetowe nie było możliwe zabezpieczenie dodatkowych środków dla samorządów na ten cel.

Henryk Kiepura zwrócił również uwagę że rozszerzenie przywilej wstecz mogłoby otworzyć drogę do kolejnych roszczeń. Przykładem są nauczyciele, którzy do końca 2025 r. otrzymali nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w dotychczasowej wysokości 250 proc. pensji. Gdyby od 2026 r. świadczenie to wynosiło już 300 proc., mogliby oni domagać się wyrównania różnicy. Z podobnymi oczekiwaniami mogłyby wystąpić także osoby, które już nie pracują w oświacie, ale w przeszłości osiągnęły 45-letni staż pracy.