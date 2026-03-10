7 marca w hali "Sokół" w Krakowie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości po hasłem "Czas Polski. Program Polaków". Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił na niej, że gdyby jego partia wygrała najbliższe wybory, premierem zostanie Przemysław Czarnek.

Polityk PiS podczas konwencji mówił m.in. o zmianach demograficznych. Klęska demograficzna dzieje się na naszych oczach. W zeszłym roku urodziło się najmniej dzieci od czasów II wojny światowej - grzmiał Czarnek.

Czarnek o promocji rodziny

Jego zdaniem obecny rząd nie radzi sobie z tym problemem, Jest zupełnie oczywiste, że dzieci rodzą się wówczas, kiedy promuje się rodzinę, kiedy promuje się małżeństwo, kiedy promuje się kobietę i dba się o kobietę. Jest zupełnie oczywiste, że dzieci rodzą się wówczas, kiedy kobiety czują się bezpiecznie, są przedmiotem czci i szacunku, bo do tego zobowiązuje nas kultura chrześcijańska. To my z kobiety, Matkę Bożą, uczyniliśmy Królową Polski- mówił 7 marca podczas swojego przemówienia Przemysław Czarnek.

Czarnek zapowiada zmiany w szkole

Polityk i kandydat na premiera zapowiedział w Radiu Zet, że jeśli PiS wygra, to "na pewno wrócą obowiązkowe prace domowe".Bardzo szybko wrócimy do tematu obowiązkowej etyki albo do religii, która może zwolnić człowieka z etyki. Nie może być sytuacji, w której jest całkowita próżnia i nie ma ani etyki, ani religii – mówił. Dodał, że obowiązkowa będzie lekcja etyki, a z etyki będzie można się zwolnić, jeśli idzie się na lekcje religii".

Od kwietnia 2024 roku w szkołach podstawowych nie można - zgodnie z rozporządzeniem MEN - zadawać prac domowych w klasach I-III. Natomiast w klasach IV-VIII zadania są nieobowiązkowe i nieoceniane. Zmiany dotyczą prac pisemnych i praktyczno-technicznych.