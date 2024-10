Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji, maturzyści przystępujący do egzaminu wiosną 2025 roku będą musieli złożyć deklarację przystąpienia do matury tylko raz, w terminie do 7 lutego. To istotna zmiana, która zdejmuje z uczniów presję związaną z wcześniejszymi wstępnymi deklaracjami, które dotychczas należało składać do końca września.