Koniec wstępnych deklaracji maturalnych

W wyniku zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji, maturzyści nie będą musieli składać wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego na początku roku szkolnego. Do tej pory uczniowie musieli do 30 września informować szkołę o swoich wstępnych planach dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych. Teraz, dzięki nowym przepisom, będą musieli podjąć ostateczną decyzję jedynie do 7 lutego roku, w którym zdają egzamin.

Więcej czasu na decyzję

Zmiany te dają uczniom dodatkowy czas na świadome przemyślenie swoich wyborów maturalnych. Oznacza to, że nie muszą od razu we wrześniu podejmować decyzji, a mają aż do lutego, by wybrać przedmioty, które będą zdawać na maturze. Jest to istotne ułatwienie, ponieważ wielu uczniów do tej pory musiało wcześniej podejmować decyzje, które nie zawsze były do końca przemyślane.

Wybór przedmiotów – decyzja należy do ucznia

Wybór przedmiotów na maturze nie musi być związany z zakresem nauczania w szkole ponadpodstawowej. Oznacza to, że nawet jeśli uczeń nie uczęszczał na lekcje z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, może zdecydować się na jego zdawanie na maturze.

Nowe terminy i procedury

Zgodnie z nowymi przepisami, ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej to 7 lutego. Dodatkowo absolwenci, którzy chcą złożyć deklarację elektronicznie, muszą najpierw wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do 15 stycznia. To oznacza, że osoby, które planują skorzystać z elektronicznej formy deklaracji, muszą o to zadbać odpowiednio wcześniej.