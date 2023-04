W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej,

z języka polskiego

z języka obcego nowożytnego.

Oraz czterech egzaminów w części pisemnej:

egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Ile punktów to minimum

Żeby zdać maturę w obu formułach (2015 i 2023) trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej.

Trzeba też przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej, ale dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia.

2 formuły na maturze

Maturzyści zdający w nowej formule (tzw. Formuła 2023) będą musieli - tak jak dotąd - obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów na poziomie rozszerzonym, maksymalnie do sześciu). Obowiązkowe są też dla maturzystów dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego.

Egzamin maturalny w 2023 r. zostanie przeprowadzony w 2 formułach 2015 (dla absolwentów 3 letniego liceum i 4 letniego technikum) i 2023 (dla absolwentów 4 letniego liceum (od 2023 r.) i 5 letniego technikum (od 2024 r.) z przedmiotów obowiązkowych (część pisemna oraz ustna) i dodatkowych w części pisemnej. Podział ten jest konsekwencją, przeprowadzonej w 2017 r., reformy szkolnictwa likwidującej gimnazja. Matury w obu formułach odbędą się w tym samym terminie.