Egzaminy te nie są obowiązkowe – piszą je tylko ci uczniowie, którzy zadeklarowali taką chęć. W przypadku matematyki na poziomie rozszerzonym zdecydowało się na nią 71 tysięcy tegorocznych absolwentów, co stanowi 25,8 proc. wszystkich zdających. To drugi najczęściej wybierany przedmiot dodatkowy – pierwsze miejsce zajmuje język angielski.

Znacznie mniejsze zainteresowanie dotyczy języka rosyjskiego. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpi 2457 uczniów, a na poziomie dwujęzycznym – 421. Łącznie stanowią oni mniej niż 1 proc. tegorocznych maturzystów.

Matura 2025. W poniedziałek egzaminy z matematyki i z rosyjskiego

Czas trwania egzaminów zależy od wybranego przedmiotu i poziomu. Matematyka potrwa 180 minut. Egzamin z rosyjskiego na poziomie rozszerzonym zaplanowano na 150 minut, a wersję dwujęzyczną – także na 180 minut.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiedziała, że arkusze rozwiązywane w poniedziałek zostaną opublikowane tego samego dnia – arkusz z egzaminu porannego po południu, a z egzaminów popołudniowych wieczorem.

Matura 2025. Zasady

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, każdy maturzysta musi zdać trzy obowiązkowe egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Do tego dochodzą dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego. Dla uczniów szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych dochodzą jeszcze obowiązkowy pisemny i ustny egzamin z języka ojczystego.

Dodatkowo każdy absolwent musi podejść do co najmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym – tzw. przedmiotu do wyboru. Można ich zdawać maksymalnie sześć. Wśród dostępnych przedmiotów znajdują się m.in. biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS, informatyka, język polski, matematyka i języki obce.

Z obowiązku przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego mogą być zwolnieni absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeśli spełnili warunki do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Skorzystało z tego 3,1 proc. maturzystów.

Większość uczniów wybiera jeden przedmiot dodatkowy – tak zadeklarowało 37,5 proc. absolwentów. Dwa przedmioty zdaje 30,2 proc., trzy – 23,9 proc., cztery – 4,7 proc., pięć – 0,5 proc., a sześć – 0,1 proc.

Aby zdać maturę, wystarczy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z każdego egzaminu obowiązkowego. Przedmioty dodatkowe nie mają progu zaliczeniowego – ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie przy rekrutacji na studia. Wyniki tegorocznych egzaminów zostaną ogłoszone 8 lipca.

Warto dodać, że tegoroczni maturzyści są pierwszym rocznikiem, który pisze egzaminy w oparciu o podstawę programową, a nie uproszczone wymagania egzaminacyjne obowiązujące w czasie pandemii. Obowiązująca obecnie tzw. "odchudzona podstawa" zakłada redukcję treści nauczania o 20 proc..

Źródło: CKE, PAP