Matura 2023. W części zadań otwartych na egzaminie z języka polskiego uczeń będzie musiał wykazać się m.in. sformułowaniem własnej odpowiedzi i argumentacją. To właśnie w tej części, a konkretnie w arkuszu "Język polski w użyciu" pojawi się konieczność przedstawienia notatki syntetyzującej. Co to jest? I jak ją poprawnie napisać?

Reklama Reklama Notatka syntetyzująca to forma zapisu informacji, która polega na streszczeniu treści źródłowych, zachowując jednocześnie ich istotę. Notatka syntetyzująca. Jak ją poprawnie napisać? Matura 2023. Rozprawka. Co to jest i jak ją dobrze napisać? Zobacz również Aby napisać poprawną notatkę syntetyzującą, należy: Odczytać lub wysłuchać materiał źródłowy i zidentyfikować najważniejsze informacje.Skrócić treść, zachowując najistotniejsze elementy.Wykorzystać własne słowa i unikać cytowania fragmentów tekstu wprost.Użyć jasnego i zwięzłego języka, nie wprowadzając zbędnych szczegółów. Przykład notatki syntetyzującej Przykładowa notatka syntetyzująca na temat matury 2023: "Matura 2023 to egzamin dojrzałości organizowany przez CKE. Składa się on z części pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Egzamin ustny dotyczy wybranego przez ucznia przedmiotu. Matura jest ważnym egzaminem kończącym edukację w szkole średniej i stanowi podstawę do ubiegania się o miejsce na uczelni wyższej." Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję