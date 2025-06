Kiedy szkoły wystawiają oceny końcowe?

Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2024/2025 wypada w piątek, 27 czerwca. Ostateczne oceny muszą być więc wystawione i zatwierdzone wcześniej – zazwyczaj około połowy czerwca. To wtedy odbywają się tzw. rady klasyfikacyjne, podczas których nauczyciele zatwierdzają oceny końcowe. Dokładne terminy różnią się w zależności od szkoły i są określane w jej wewnętrznych przepisach.

Jakie są zasady poprawy ocen?

Poprawianie ocen przed końcem roku zależy od statutu szkoły – to on określa, w jakim czasie i na jakich warunkach uczeń może poprawić ocenę bieżącą. W większości placówek uczniowie mogą zgłosić chęć poprawy w ciągu kilku dni od otrzymania oceny. Po zatwierdzeniu ocen na radzie klasyfikacyjnej zmiana jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach – np. gdy doszło do błędu w obliczeniach lub naruszenia procedur.

Co z ocenami niedostatecznymi?

Uczeń, który na koniec roku otrzyma ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego. Odbywa się on zazwyczaj w ostatnim tygodniu wakacji, a dokładną datę ustala dyrektor szkoły. Jeśli uczeń nie zda poprawki, może nie zostać promowany do następnej klasy.

Warto zapytać wychowawcę

Każda szkoła może mieć nieco inne zasady, dlatego najlepiej dopytać wychowawcę lub sprawdzić statut szkoły. To on jest podstawą prawną do wszystkich decyzji dotyczących oceniania, popraw i klasyfikacji.