W 2025 roku nauczyciele chcą zarabiać od 7500 zł (nauczyciel początkujący) do 11625 zł (nauczyciel dyplomowany).

7500 zł brutto najniższą pensją w polskiej oświacie

Prezes ZNP wyraził opinię, że 7500 zł, to optymalna pensja po podwyżkach dla nauczyciela początkującego. I tyle w 2025 r. wyniosłaby, gdyby udało się uchwalić wcześniej nowelizację Karty Nauczyciela. To projekt obywatelski podpisany przez kilkaset tysięcy osób. Trwają w Sejmie prace nad opracowaniem ostatecznej wersji tej ustawy. Nowe przepisy wiążą pensję nauczycieli z wynagrodzeniem przeciętnym w gospodarce. Na koniec 2025 r. jest ono szacowane właśnie na 7500 zł.

ZNP będzie walczył o 7500 zł brutto

Z wypowiedzi prezesa ZNP wynika, że celem związku jest dalej 7500 zł brutto dla nauczyciela początkującego (pomimo opóźnienia w uchwaleniu nowych przepisów). 7500 zł stałoby się najniższą pensja w oświacie dla nauczyciela z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi. Co z pensjami nauczyciela mianowanego i dyplomowanego? Dyplomowany powinien zarabiać 1,55 w relacji do mianowanego. 1,55 zastosowane do 7500 zł dałoby 11 625 zł.

Sposobem realizacji tego celu będą negocjacje z resortem kierowanym przez min. edukacji Barbarę Nowacką.

