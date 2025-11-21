Nowelizacja przepisów umożliwia ponowne ubieganie się o wsparcie osobom, które wcześniej nie mogły tego zrobić z przyczyn formalnych. Dotyczy to między innymi nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, świadczeniu rehabilitacyjnym lub urlopie bezpłatnym, a także tych, którzy byli zawieszeni w obowiązkach służbowych. Rządowy program ma charakter wyrównawczy i pozwala na objęcie pomocą wszystkich, którzy z powodu okoliczności niezależnych od siebie zostali wcześniej pominięci.

Kto może otrzymać bon na laptop?

Z bonu mogą skorzystać nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na dzień 30 września 2023 roku. Program obejmuje zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne posiadające uprawnienia szkół publicznych. Wsparcie dotyczy nauczycieli uczących w klasach IV–VIII, a także osób realizujących zajęcia w szkołach artystycznych odpowiadających tym poziomom edukacyjnym.

Z pomocy skorzystają również inni pedagodzy przypisani do tych klas, którzy pełnią funkcje wychowawcze lub dydaktyczne. Z programu wyłączono natomiast nauczycieli przedszkolnych, a także osoby zatrudnione w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych oraz liceach ogólnokształcących dla dorosłych. Takie doprecyzowanie ma na celu zachowanie spójności programu z pierwotnymi założeniami wspierania nauczycieli szkół ogólnokształcących.

Jak złożyć wniosek o bon na laptop?

Wnioski można składać do 21 listopada 2025 roku. Aby uzyskać wsparcie, nauczyciel powinien przekazać wniosek dyrektorowi swojej szkoły – tej, w której jest zatrudniony obecnie lub był zatrudniony na dzień 30 września 2023 roku. Po zweryfikowaniu dokumentów dyrektor przekazuje je organowi prowadzącemu, który ma 30 dni na przesłanie zbiorczego wniosku w systemie teleinformatycznym. Termin ostateczny dla organów prowadzących to 22 grudnia 2025 roku.

Dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji danych oraz procedury składania wniosków dostępne są w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Jeśli organ prowadzący nie jest jednostką administracji publicznej, dane może wprowadzić jedna ze szkół, które prowadzi, po wcześniejszym uzgodnieniu zasad.

Warunki i realizacja bonu

Aby otrzymać bon, nauczyciel musi złożyć oświadczenie, że nie otrzymał wcześniej laptopa, laptopa przeglądarkowego ani innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych na zakup sprzętu komputerowego. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, dlatego wszystkie informacje muszą być zgodne z prawdą.

Przyznany bon można wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku w jednym z punktów sprzedaży znajdujących się na oficjalnej liście dostępnej na stronie programu „Laptop dla nauczyciela”. Warto nie odkładać zakupu na ostatnią chwilę, ponieważ sklepy partnerskie mogą mieć ograniczoną liczbę urządzeń dostępnych w ofercie programu.

Dlaczego warto skorzystać z programu?

Celem inicjatywy jest wsparcie cyfrowe kadry nauczycielskiej i zwiększenie kompetencji technologicznych w polskich szkołach. Laptop to dziś nie tylko narzędzie pracy, ale również środek do rozwijania nowoczesnych metod nauczania, kontaktu z uczniami i tworzenia materiałów edukacyjnych online. IV edycja programu to doskonała okazja, by nauczyciele, którzy wcześniej nie mogli skorzystać z dofinansowania, nadrobili zaległości i unowocześnili swój warsztat pracy.

Dzięki temu programowi edukacja w Polsce ma szansę stać się bardziej cyfrowa, efektywna i przyjazna zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ministerstwo podkreśla, że inwestycja w kompetencje cyfrowe pedagogów to inwestycja w przyszłość całego systemu oświaty.