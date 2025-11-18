Inauguracja Dni Edukacji dla Wszystkich – wspólna przestrzeń do rozmowy o edukacji dostępnej
17 listopada 2025 r. rozpoczął się ogólnopolski cykl wydarzeń Dni Edukacji dla Wszystkich. Konferencja inaugurująca, współorganizowana przez:
- Ośrodek Rozwoju Edukacji,
- Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Instytut Pedagogiki Specjalnej,
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji.
W audytorium zgromadzili się przedstawiciele różnych środowisk związanych z edukacją: eksperci, praktycy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy poradni, samorządowcy, a także rodzice i studenci. Podczas wydarzenia obecny był także tłumacz języka migowego, co dodatkowo podkreślało ideę dostępności.
Edukacja dostępna dla każdego ucznia – główny cel konferencji
Celem konferencji było podjęcie szerokiej debaty na temat edukacji włączającej oraz wyzwań związanych z zapewnianiem równych szans wszystkim uczniom — niezależnie od ich indywidualnych potrzeb rozwojowych, zdrowotnych czy edukacyjnych.
Organizatorzy zwrócili szczególną uwagę, że:
- różnorodność jest wartością,
- edukacja powinna tworzyć bezpieczną przestrzeń,
- każde dziecko ma prawo do pełnego i harmonijnego rozwoju.
Podkreślano, że współczesna szkoła musi reagować na zmieniające się potrzeby społeczne, kulturowe i technologiczne, a jej siłą są ludzie — uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Debata „Edukacja w czasach przełomu” – o wyzwaniach i kierunkach zmian
Jednym z najważniejszych punktów programu była debata otwierająca „Edukacja w czasach przełomu”, w której uczestnicy omawiali aktualne wyzwania stojące przed polskim systemem oświaty. Eksperci zwracali uwagę na konieczność:
- wzmacniania kompetencji społecznych i emocjonalnych,
- rozwijania empatii i sprawczości uczniów,
- wdrażania narzędzi i praktyk wspierających edukację włączającą,
- tworzenia środowiska sprzyjającego akceptacji różnorodności.
W programie znalazły się również inspirujące wystąpienia i prezentacje dobrych praktyk z różnych szkół i placówek, pokazujące, jak realnie wspierać uczniów o zróżnicowanych potrzebach.
Dni Edukacji dla Wszystkich – budowanie świadomej i wspierającej szkoły
Konferencja była pierwszym z wydarzeń organizowanych w ramach Dni Edukacji dla Wszystkich (17–21 listopada 2025 r.). Ich celem jest:
- zwiększenie świadomości środowisk szkolnych w zakresie edukacji dostępnej,
- promowanie rozwiązań wspierających różnorodność,
- zachęcanie szkół i nauczycieli do wprowadzania zmian, które sprawiają, że różnice stają się bogactwem, a nie barierą,
- tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń między praktykami i ekspertami.
