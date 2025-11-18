Inauguracja Dni Edukacji dla Wszystkich – wspólna przestrzeń do rozmowy o edukacji dostępnej

17 listopada 2025 r. rozpoczął się ogólnopolski cykl wydarzeń Dni Edukacji dla Wszystkich. Konferencja inaugurująca, współorganizowana przez:

Reklama

Ośrodek Rozwoju Edukacji,

Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Instytut Pedagogiki Specjalnej,

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji.

W audytorium zgromadzili się przedstawiciele różnych środowisk związanych z edukacją: eksperci, praktycy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy poradni, samorządowcy, a także rodzice i studenci. Podczas wydarzenia obecny był także tłumacz języka migowego, co dodatkowo podkreślało ideę dostępności.

Edukacja dostępna dla każdego ucznia – główny cel konferencji

Celem konferencji było podjęcie szerokiej debaty na temat edukacji włączającej oraz wyzwań związanych z zapewnianiem równych szans wszystkim uczniom — niezależnie od ich indywidualnych potrzeb rozwojowych, zdrowotnych czy edukacyjnych.

Organizatorzy zwrócili szczególną uwagę, że:

różnorodność jest wartością,

edukacja powinna tworzyć bezpieczną przestrzeń,

każde dziecko ma prawo do pełnego i harmonijnego rozwoju.

Podkreślano, że współczesna szkoła musi reagować na zmieniające się potrzeby społeczne, kulturowe i technologiczne, a jej siłą są ludzie — uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Debata „Edukacja w czasach przełomu” – o wyzwaniach i kierunkach zmian

Jednym z najważniejszych punktów programu była debata otwierająca „Edukacja w czasach przełomu”, w której uczestnicy omawiali aktualne wyzwania stojące przed polskim systemem oświaty. Eksperci zwracali uwagę na konieczność:

wzmacniania kompetencji społecznych i emocjonalnych,

rozwijania empatii i sprawczości uczniów,

wdrażania narzędzi i praktyk wspierających edukację włączającą,

tworzenia środowiska sprzyjającego akceptacji różnorodności.

W programie znalazły się również inspirujące wystąpienia i prezentacje dobrych praktyk z różnych szkół i placówek, pokazujące, jak realnie wspierać uczniów o zróżnicowanych potrzebach.

Dni Edukacji dla Wszystkich – budowanie świadomej i wspierającej szkoły

Konferencja była pierwszym z wydarzeń organizowanych w ramach Dni Edukacji dla Wszystkich (17–21 listopada 2025 r.). Ich celem jest: