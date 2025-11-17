Nowe rozporządzenie zmienia sposób oceniania nauczycieli

W Dzienniku Ustaw opublikowano znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji dotyczące oceny pracy nauczycieli. Zmiana przepisów oznacza odejście od dotychczasowych obowiązkowych kryteriów na rzecz bardziej szczegółowych zasad, które mają trafniej odzwierciedlać jakość pracy pedagogicznej.

Większy nacisk na metody aktywizujące i narzędzia cyfrowe

Wśród kluczowych elementów nowego systemu znalazła się ocena poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych zajęć. Nowością jest wyraźne podkreślenie roli metod aktywizujących ucznia, w tym korzystania z rozwiązań multimedialnych i technologicznych. Przepisy wskazują, że techniki te powinny być dobierane adekwatnie do rodzaju zajęć i specyfiki pracy szkoły.

Obowiązek analizy własnej pracy i doskonalenia zawodowego

Rozporządzenie precyzuje również kryterium związane z refleksyjnością pedagogiczną. Nauczyciel będzie oceniany za umiejętność analizowania własnych działań i wdrażania wniosków służących ulepszaniu procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. Podkreślono także znaczenie efektów podejmowanej pracy.

Zmodyfikowano także zapisy dotyczące rozwoju zawodowego. Ocenie podlegać będzie nie tylko poszerzanie wiedzy, lecz również doskonalenie kompetencji interpersonalnych oraz praktyczne wykorzystywanie zdobytych umiejętności.

Nowe elementy w katalogu szczegółowych kryteriów

Do kryteriów oceny dołączono również analizę realizacji dodatkowych zadań wynikających z Karty Nauczyciela (art. 42 ust. 2 pkt 2). Wprowadzono także ocenę umiejętności diagnozowania potrzeb oraz możliwości ucznia, a także indywidualizowania pracy dydaktycznej.

Zmiany w sposobie przyznawania oceny przez dyrektora

Nowelizacja określa również jednolity sposób punktowania spełniania kryteriów. Dyrektor szkoły ocenia każdy z obszarów w skali od 0 do 3 punktów, bez stosowania wartości ułamkowych. Dopiero suma uzyskanych punktów przekłada się na ostateczną ocenę pracy nauczyciela.

Przepisy wejdą w życie pod koniec listopada

Nowy system oceniania zacznie obowiązywać 28 listopada. Zmiany mają na celu ujednolicenie procesu oceny, zwiększenie jego przejrzystości oraz promowanie nowoczesnych metod pracy pedagogicznej.