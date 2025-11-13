Tydzień Edukacji Globalnej – czas refleksji i działań

Każdego roku w trzecim tygodniu listopada w Europie organizowane są liczne inicjatywy edukacyjne – w szkołach, bibliotekach, domach kultury, na ulicach, a nawet w biurach. Ich celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatu, migracje czy nierówności społeczne. Tydzień Edukacji Globalnej to także okazja, by zastanowić się nad wzajemnymi zależnościami między tymi problemami i znaleźć sposoby, w jaki sposób społeczeństwo obywatelskie może im skutecznie stawiać czoła.

W Polsce koordynacją wydarzenia zajmuje się Grupa Zagranica, która zaprasza szkoły, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje edukacyjne do włączania się w obchody TEG 2025. Każdy uczestnik, niezależnie od wielkości przedsięwzięcia, może włączyć się do kampanii, organizując wydarzenia lokalne – od warsztatów, przez spotkania dyskusyjne, po pokazy filmowe czy konkursy plastyczne.

Tegoroczne hasło: „Działanie daje nadzieję”

Hasło TEG 2025 – „Działanie daje nadzieję. Razem w stronę sprawiedliwej, pokojowej i zrównoważonej przyszłości” – wskazuje kierunek dla działań edukacyjnych. Podkreśla ono, że każdy, nawet najmniejszy krok w kierunku zmiany, ma znaczenie i może przyczynić się do poprawy jakości życia w skali lokalnej i globalnej.

– Niepewność, z którą mierzymy się na co dzień, w dużej mierze wynika z globalnych procesów. Konflikty zbrojne, kryzys klimatyczny czy migracje stały się centralnymi tematami dyskusji publicznych. Edukacja globalna w różnych obszarach życia nigdy nie była bardziej potrzebna – mówi Łukasz Bartosik, koordynator TEG 2025 w Polsce.

Edukacja globalna – fundament świadomego społeczeństwa

Edukacja globalna pozwala ludziom krytycznie analizować świat i uświadamia im rolę, jaką odgrywają w globalnym ekosystemie społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Otwiera oczy na problemy lokalne i globalne, uczy empatii, odpowiedzialności i działania na rzecz sprawiedliwości społecznej, klimatycznej i ekonomicznej.

Edukacja globalna obejmuje m.in.:

Odpowiedzialną konsumpcję – uświadamianie wpływu codziennych wyborów na środowisko i społeczności lokalne oraz globalne.

Zrównoważony rozwój – naukę działania w zgodzie z potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń.

Pokój i bezpieczeństwo – promowanie wartości pokojowych i przeciwdziałanie przemocy.

Migracje i prawa człowieka – zrozumienie przyczyn migracji oraz roli praw człowieka w zapewnieniu godnego życia dla wszystkich.

Dzięki edukacji globalnej uczniowie i uczestnicy wydarzeń TEG uczą się, jak łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką społeczną, przygotowując się do aktywnego udziału w życiu obywatelskim i budowaniu wspólnot opartej na solidarności.

TEG 2025 – różnorodność form działań

W Polsce każda inicjatywa w ramach TEG może przybierać różne formy:

warsztaty i spotkania edukacyjne,

pokazy filmów i dyskusje panelowe,

gry terenowe i interaktywne,

konkursy plastyczne i literackie,

wystawy i prezentacje multimedialne.

W szkołach edukacja globalna znajduje zastosowanie w ramach wielu przedmiotów, takich jak język polski, historia, geografia czy edukacja obywatelska. Jednocześnie działania te są doskonałym uzupełnieniem zajęć wychowawczych i propozycją dla zajęć pozalekcyjnych.

– Tegoroczne hasło daje ogromne możliwości kreatywnej pracy w społecznościach lokalnych, zachęcając do współpracy między szkołami, instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi – podkreśla Łukasz Bartosik.

Tydzień Edukacji Globalnej w Europie i w Polsce

Kampania TEG jest częścią szerszego programu iLEGEND III, realizowanego wspólnie przez Unię Europejską i Radę Europy. Współfinansowanie tych działań zapewnia wsparcie merytoryczne i materiałowe dla organizatorów lokalnych inicjatyw. W Polsce koordynatorem programu jest Grupa Zagranica, która dostarcza uczestnikom pakiety informacyjne, scenariusze zajęć i materiały edukacyjne.

Dzięki temu szkoły i organizacje społeczne mogą skutecznie wdrażać edukację globalną, reagując na aktualne wyzwania i wspierając kształtowanie świadomego obywatela.

Edukacja globalna – inwestycja w przyszłość

Edukacja globalna to nie tylko nauka o świecie, ale także budowanie kompetencji społecznych i emocjonalnych, które pozwalają młodym ludziom lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość i podejmować świadome decyzje. W czasach, gdy zmiany klimatyczne, migracje i nierówności społeczne stają się coraz bardziej widoczne, tego rodzaju inicjatywy edukacyjne są niezbędne.

– Każde działanie, nawet w najmniejszej społeczności lokalnej, może inspirować do kolejnych kroków w kierunku zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości globalnej. Działanie daje nadzieję – to przesłanie, które pragniemy przekazać wszystkim uczestnikom TEG – podsumowuje Łukasz Bartosik.

Tydzień Edukacji Globalnej 2025 to zatem czas refleksji, kreatywności i zaangażowania. To okazja, by wspólnie budować świadomość, wiedzę i postawy niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom współczesnego świata.